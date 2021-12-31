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  • نتائج استفتاء دنيا الوطن: مروان البرغوثي الشخصية الفصائلية الأكثر تأثيرا

شؤون فلسطينية

نتائج الاستفتاء: البرغوثي الأكثر تأثيراً.. العالول نائباً لرئيس حركة فتح.. والدعاليس الأبرز بقطاع غزة

نتائج الاستفتاء: البرغوثي الأكثر تأثيراً.. العالول نائباً لرئيس حركة فتح.. والدعاليس الأبرز بقطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
أغلقت "دنيا الوطن"، اليوم الجمعة، باب التصويت في استفتائها السنوي التاسع، وذلك بعد أربعة أيام من إطلاقه عبر موقعها الإلكتروني على شبكة الإنترنت.

وشارك في الاستفتاء السنوي لـ "دنيا الوطن" 290,186 شخصاً من مختلف دول العالم، حيث تناول الاستفتاء، جملة من القضايا والشخصيات الفلسطينية والعربية والدولية، خلال عام 2021، وفيما يلي أبرز ما جاء في الاستفتاء من نتائج:

أبرز الشخصيات

أظهرت نتائج الاستفتاء، الذي أطلق الثلاثاء الماضي، حصول الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، على لقب شخصية العام، يليه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

واختار المشاركون في الاستفتاء، مروان البرغوثي، عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح)، كأبرز شخصية فصائلية مؤثرة خلال عام 2021، فيما رشح المشاركون، محمود العالول ليستمر في منصب نائب رئيس حركة (فتح).

ورشح المشاركون في الاستفتاء، فدوى البرغوثي، عضو المجلس الثوري، للحصول على عضوية اللجنة المركزية لفتح، يليها عدنان غيث، عضو المجلس الثوري ومحافظ القدس.

وحصلت آمال حمد، وزيرة شؤون المرأة، على لقب أبرز شخصية حكومية، يليها مي كيلة، وزيرة الصحة، فيما حصلت، دلال سلامة، عضو مركزية (فتح)، على لقب أبرز شخصية نسائية، يليها، ليلى غنام، محافظ رام الله والبيرة.

وفي غزة، حصل عصام الدعاليس، رئيس لجنة المتابعة الحكومية، على لقب أبرز شخصية حكومية بالقطاع، يليه يوسف أبو الريش، وكيل وزارة الصحة.

وحصل إبراهيم ملحم، الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، على لقب أبرز ناطق حكومي، يليه، أشرف القدرة، الناطق باسم وزارة الصحة بغزة.

ويرى المشاركون في الاستفتاء، جمال نزال، الناطق باسم حركة (فتح) في أوروبا، كأبرز ناطق اعلامي، يليه اسامة القواسمي، الناطق باسم حركة (فتح) بالضفة.

وحصل الصحفي عبد الحميد عبد العاطي، على لقب الشخصية الإعلامية الأبرز لعام 2021، يليه وائل الدحدوح، مدير مكتب الجزيرة في قطاع غزة.

وحول الشخصية المحلية الأبرز، حصل لؤي المدهون، مفوض عام وزارة التنمية بغزة، على المركز الأول، يليه فهمي شراب، الكاتب والمبادر المجتمعي.

وحصل عبد السلام هنية، مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة، على لقب الشخصية الرياضية الأبرز، فيما حصل خالد أبو زاهر، على الشخصية الإعلامية الرياضية الأبرز لعام 2021.

كما حصل أحمد طيبي، على لقب أبرز شخصية فلسطينية في 48، يليه رائد صلاح.

المصالحة والانتخابات الفلسطينية

ويرى 85.8% من المشاركين في الاستفتاء، أنه لن تجرى انتخابات رئاسية أو تشريعية في فلسطين خلال العام 2021، فيما سينتخب 61.6% من المشاركين مرشح حركة (فتح) في الانتخابات الرئاسية المقبلة، يليه مروان البرغوثي في حال ترشحه بنسبة 13.7%، وسينتخب 13.2% من المشاركين مرشح حركة (حماس)، و11.5% من المشاركين بالاستفتاء سينتخب مرشح مستقل.

وحول الانتخابات التشريعية، سينتخب 58.2% من المشاركين بالاستفتاء، قائمة حركة (فتح)، و12.9% قائمة (حماس) وقرر 8.0% بأنهم لن يشاركوا بالتصويت في الانتخابات.

وحمّل المشاركون في الاستفتاء، حركة (حماس)، مسؤولية فشل المصالحة، بنسبة 69.4%، تليها، حركة (فتح)، بنسبة 30.6%.

القضايا والأحداث

واستحوذ انتزاع أسرى جلبوع لحريتهم على اهتمام 43.4% من المشاركين خلال العام 2021، يليه العدوان على قطاع غزة بنسبة 24.9%، ويرى 34.5% من المشاركين أن قضية تفريغات 2005 ستحل في العالم 2022 يليها الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية بنسبة 29.1%.

للاطلاع على نتائج استفتاء دنيا الوطن السنوي 2021 كاملة - اضغط هنا

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