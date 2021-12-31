رضوان: دماء الشهداء لن تذهب هدراً وندعو شعبنا لتصعيد المقاومة بكافة أشكالها

رام الله - دنيا الوطنعقب الدكتور إسماعيل رضوان، القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، على استشهاد الشاب أمير ريان، برصاص الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، شمال مدينة سلفيت بالضفة الغربية.تقدم رضوان في تصريح نشر على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، بأحر التعازي من الأسير المحرر منصور ريان، باستشهاد أخيه أمير ريان، في عملية الطعن التي وقعت على مفترق مستوطنة أرئيل شمال مدينة سلفيت.وأكد القيادي في حركة حماس أن دماء الشهداء لن تذهب هدراً وستبقى وقوداً للشعب الفلسطيني لمواصلة مسيرة المقاومة، لافتا إلى أن الضفة الغربية ستبقى خزانا للمقاومة.ودعا رضوان، الشعب الفلسطيني لتصعيد المقاومة بأشكالها كافة ضد الاحتلال الإسرائيلي.