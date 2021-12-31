دولي

إيران تعلن فشل مهمة صاروخ أطلقته إلى الفضاء

إيران تعلن فشل مهمة صاروخ أطلقته إلى الفضاء
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن متحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية فشل المهمة الفضائية للصاروخ "سيمرغ"، الذي أطلق الخميس وأثار تحفظاً وتنديداً غربياً.

وأوضح المتحدث في تقرير وثائقي عن عملية الإطلاق أذيع على التلفزيون الرسمي، ونشر على الموقع الإلكتروني، إن "الصاروخ فشل وضع شحنته في المدار".

وأوضح أنه "من أجل وضع الحمولة في المدار كان الأمر يتطلب أن تتجاوز سرعة الصاروخ 7600 (متر في الثانية). نحن وصلنا إلى 7350".

يشار إلى أن هذا ثالث فشل لبرنامج إيران الفضائي، منذ أعلنت في شباط/فبراير 2020، فشل محاولة وضع قمر اصطناعي للمراقبة العلمية في المدار، بعد فشل محاولة وضع قمر في المدار في كانون الثاني/يناير 2019 أيضاً.

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