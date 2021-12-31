مرداوي: شعبنا لا يؤمن إلا بخيار المقاومة ولا يثق إلا بقادتها

قال القيادي في حركة حماس محمود مرداوي إنّ شعبنا الفلسطيني لا يؤمن إلا بخيار المقاومة، ولا يثق إلا بقادتها، مؤكدا أنّ "شعبنا لا يثق بقيادة السلطة، ولا يمكن أن يُسلم أمره ومستقبله لها".وأضاف في سياق تصريحات لـ قناة (الأقصى)، اليوم الجمعة أنّ "المسارات السياسية للسلطة الفلسطينية أصبحت سرابًا".وعن أبرز أحداث السنة الأخيرة، قال مرداوي: "إنّ معركة سيف القدس تعد الأبرز في العقود الأخيرة وليس في السنة الأخيرة فحسب".ولفت إلى أنّ تلك المعركة تميزت بالمبادرة من قبل المقاومة الفلسطينية للدفاع عن المقدسات، وجمعت شعبنا تحت سقفها.كما نوه إلى أنّ شعبنا في الداخل الفلسطيني المحتل قد عبر من خلال انتفاضته في وجه المحتل خلال معركة سيف القدس، عن مدى انتمائه لقضيته.وشدد على أنّ اللُّحمة التي عبَّر عنها شعبنا خلال معركة سيف القدس، تُعطى الأمل في المستقبل القريب.