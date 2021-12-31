الحساينة يوجه التحية لصحيفة (القبس) الكويتية على مواقفها من شعبنا

رام الله - دنيا الوطنوجّه عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، د. يوسف الحساينة، التحية لدولة الكويت وشعبها الأصيل الذي لا يترك مناسبة إلاّ ويؤكد فيها انحيازه المطلق لفلسطين وشعبها المرابط والمصابر والأبيّ.وكتب على صفحته في (فيسبوك): "التحية لصحفية (القبس) الكويتية على موقفها الأصيل والثابت من فلسطين، رغم ضجيج التطويع والتطبيع الجبري مع كيان الإرهاب والاحتلال المسمى إسرائيل".وأشار إلى أن الصحيفة المعبّرة عن هموم وتطلعات الأمة، اختارت الشعب الفلسطيني شخصية للعام المنقضي 2021، وقالت الصحيفة: "إنها اختارت الشعب الفلسطيني البطل شخصية للعام، بعدما قدّم، كما عهدناه دوما، أروع الأمثلة في التثبت بأرضه، وحقّه التاريخي".وشدد على أن ما قامت به الصحيفة يعد قبسٌ من الكويت كالعادة يضيء سماء الوطن العربي بشمس فلسطين وينتصر للقضية الحق.وجدد عضو المكتب السياسي للجهاد الإسلامي التأكيد على أن شعبنا الفلسطيني، ورغم كل ما يتعرّض له من عدوان واستهداف كوني، سيظلّ عصيّاً على الانكسار، والتطويع، وسيبقى ثابتاً على العهد والوعد حتى يقضي الله أمراً كان مفعولاً بالنصر والتحرير والتمكين.