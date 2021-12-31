تقرير: 2021 عام حافل بالاعتقالات والإبعاد والعقوبات الجماعية في القدس

رام الله - دنيا الوطنتُسجل في مدينة القدس 100 حالة اعتقال شهريا علىالأقل، ويقضي أهالي المدينة ساعات طويلة يوميا أمام مراكز الشرطة والتحقيق بانتظار أبنائهم الذين اعتُقلوا من أماكن مختلفة.ورصدت ميدان القدس في توثيق خاص 2488 حالة اعتقال في المدينة المحتلة وضواحيها خلال عام 2021، وتوزعت الاعتقالات على مناطق جغرافية واسعة أبرزها المسجد الأقصى وباب العامود والشيخ جرّاح وكل من بلدة العيساوية والطور وسلوان وجبل المكبر، بالإضافة لاعتقالات واسعة نُفذت في قرى شمال غرب القدس وبلدتي الرام وقلنديا ومخيمها.ويكادُ الإفراج غير المشروط عن المقدسيين بعد اعتقالهميكون معدوما إذ لا بدّ من إجبار المعتقلين على التوقيع على شروط أبرزها الخضوع لعقوبة الحبس المنزلي ودفع غرامات وكفالات مالية والإبعاد عن أماكن المواجهات أو المسجد الأقصى أو مكان السكن.