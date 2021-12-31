فتح: حملات الاعتقال بحق أبناء الحركة في القدس لن ترهب شعبنا



وجاء في بيان للمتحدث باسم حركة فتح في القدس محمد ربيع، أن هذه الحملات والاعتقالات المسعورة تأتي في إطار سياسات جيش الاحتلال لقمع شعبنا الصامد في وجه مخططاته التهويدية.



وأكد أن شعبنا وحركة فتح، سيحيون في كل أماكن تواجدهم ذكرى انطلاقة الثورة المعاصرة "انطلاقة حركة فتح" رغماً عن ممارسات الاحتلال التعسفية.



وأضاف: "ممارسات الاحتلال القمعية بحق أبناء الحركة ، تجعلنا أكثر إصراراً على مواصلة النضـال ، لتبقى راية فتح خفاقة نحو القدس، ولتبقى أم الجماهير كما كانت ديمومة الثـورة ورائدة الكفاح، وشعلة خفاقة حتى النصر وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".



وحذر ربيع، من مخططات الاحتلال التي تستهدف أي مظهر سيادي فلسطيني بالقدس، داعياً إلى مواجهة هذه المخططات الهادفة لفرض السيادة الإسرائيلية على المدينة المقدسة بشكل كامل.

رام الله - دنيا الوطنقالت حركة فتح إن حملات الاعتقالات المسعورة التي تشنها قوات الاحتلال بحق أبناء وقيادة حركة فتح في القدس لن ترهب شعبنا، و"دليل على تخبط حكومة الاحتلال وفشلها الذريع في محاولة تغييب وطمس صوت الحق الفلسطيني".