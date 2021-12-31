شؤون فلسطينية

فتح: حملات الاعتقال بحق أبناء الحركة في القدس لن ترهب شعبنا

فتح: حملات الاعتقال بحق أبناء الحركة في القدس لن ترهب شعبنا
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قالت حركة فتح إن حملات الاعتقالات المسعورة التي تشنها قوات الاحتلال بحق أبناء وقيادة حركة فتح في القدس لن ترهب شعبنا، و"دليل على تخبط  حكومة الاحتلال وفشلها الذريع في محاولة تغييب وطمس صوت الحق الفلسطيني".

وجاء في بيان للمتحدث باسم حركة فتح في القدس محمد ربيع، أن هذه الحملات والاعتقالات المسعورة   تأتي في إطار سياسات جيش الاحتلال لقمع  شعبنا  الصامد في وجه مخططاته التهويدية.

وأكد أن شعبنا وحركة فتح، سيحيون في كل أماكن تواجدهم ذكرى انطلاقة الثورة المعاصرة "انطلاقة حركة فتح" رغماً عن ممارسات الاحتلال التعسفية.

وأضاف: "ممارسات الاحتلال القمعية بحق أبناء الحركة ،  تجعلنا  أكثر إصراراً على مواصلة النضـال ، لتبقى راية فتح خفاقة نحو القدس، ولتبقى أم الجماهير كما كانت ديمومة الثـورة ورائدة الكفاح، وشعلة خفاقة حتى النصر وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".

وحذر ربيع، من مخططات الاحتلال التي تستهدف أي مظهر سيادي  فلسطيني بالقدس، داعياً إلى مواجهة هذه المخططات الهادفة لفرض السيادة الإسرائيلية على المدينة المقدسة بشكل كامل.

أخبار ذات صلة

تقرير: 2021 عام حافل بالاعتقالات والإبعاد والعقوبات الجماعية في القدس

تقرير: 2021 عام حافل بالاعتقالات والإبعاد والعقوبات الجماعية في القدس

اشتية: شعلة الثورة تزداد توقداً منذ انطلاقتها من عيلبون وصولاً إلى بيتا وبرقة والقدس

اشتية: شعلة الثورة تزداد توقداً منذ انطلاقتها من عيلبون وصولاً إلى بيتا وبرقة والقدس

(فدا) بمناسبة ذكرى انطلاقة الثورة: لا مراهنة على حل سياسي مع الاحتلال

(فدا) بمناسبة ذكرى انطلاقة الثورة: لا مراهنة على حل سياسي مع الاحتلال

المجلس الوطني: ثورة شعبنا تواصل مسيرة النضال حتى العودة والدولة المستقلة

المجلس الوطني: ثورة شعبنا تواصل مسيرة النضال حتى العودة والدولة المستقلة

حماس: ببداية عام جديد سيظل مسار الوحدة الوطنية هدفاً مركزياً لن نتخلى عنه

حماس: ببداية عام جديد سيظل مسار الوحدة الوطنية هدفاً مركزياً لن نتخلى عنه

مجدلاني: ذكرى انطلاقة الثورة مناسبة لاستذكار التضحيات والمحافظة على منظمة التحرير

مجدلاني: ذكرى انطلاقة الثورة مناسبة لاستذكار التضحيات والمحافظة على منظمة التحرير

العالول يوقد شعلة الانطلاقة في قرية اللبن الشرقية

العالول يوقد شعلة الانطلاقة في قرية اللبن الشرقية

فتوح: فتح مستمرة في ثورتها حتى التحرير والدفاع عن أرضنا ومقدساتنا وشعبنا الفلسطيني

فتوح: فتح مستمرة في ثورتها حتى التحرير والدفاع عن أرضنا ومقدساتنا وشعبنا الفلسطيني

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

تقرير: 2021 عام حافل بالاعتقالات والإبعاد والعقوبات الجماعية في القدس

تقرير: 2021 عام حافل بالاعتقالات والإبعاد والعقوبات الجماعية في القدس

(فدا) بمناسبة ذكرى انطلاقة الثورة: لا مراهنة على حل سياسي مع الاحتلال

(فدا) بمناسبة ذكرى انطلاقة الثورة: لا مراهنة على حل سياسي مع الاحتلال

فتح: حملات الاعتقال بحق أبناء الحركة في القدس لن ترهب شعبنا

فتح: حملات الاعتقال بحق أبناء الحركة في القدس لن ترهب شعبنا

المجلس الوطني: ثورة شعبنا تواصل مسيرة النضال حتى العودة والدولة المستقلة

المجلس الوطني: ثورة شعبنا تواصل مسيرة النضال حتى العودة والدولة المستقلة

مجدلاني: ذكرى انطلاقة الثورة مناسبة لاستذكار التضحيات والمحافظة على منظمة التحرير

مجدلاني: ذكرى انطلاقة الثورة مناسبة لاستذكار التضحيات والمحافظة على منظمة التحرير

فتوح: فتح مستمرة في ثورتها حتى التحرير والدفاع عن أرضنا ومقدساتنا وشعبنا الفلسطيني

فتوح: فتح مستمرة في ثورتها حتى التحرير والدفاع عن أرضنا ومقدساتنا وشعبنا الفلسطيني

وزيرة السياحة تبحث آفاق التعاون مع مدير عام جهاز الدفاع المدني

وزيرة السياحة تبحث آفاق التعاون مع مدير عام جهاز الدفاع المدني

عياش يهنئ الرئيس عباس وعموم شعبنا بمناسبة الذكرى 57 لانطلاقة فتح

عياش يهنئ الرئيس عباس وعموم شعبنا بمناسبة الذكرى 57 لانطلاقة فتح

منوعات

أحمد الفيشاوي لم يعلق على خبر طلاقه ... وهذا ما فعله

أحمد الفيشاوي لم يعلق على خبر طلاقه ... وهذا ما فعله

شاهد: نجوم الفن يحتفلون بعيد ميلاد أشرف زكي في غياب زوجته روجينا

شاهد: نجوم الفن يحتفلون بعيد ميلاد أشرف زكي في غياب زوجته روجينا

محمد رشاد ينشر صورة برفقة حبيبته الجديدة.. وهذا ما قالته مي حلمي

محمد رشاد ينشر صورة برفقة حبيبته الجديدة.. وهذا ما قالته مي حلمي

أول تعليق من سمية الألفي على انفصال أحمد الفيشاوي

أول تعليق من سمية الألفي على انفصال أحمد الفيشاوي

رد صادم من إلهام شاهين عن سبب حصولها على تكريمات كثيرة

رد صادم من إلهام شاهين عن سبب حصولها على تكريمات كثيرة

&#34;لأنه يحرض على التحرش&#34;.. عمرو دياب يتعرض لهجوم حاد عبر مواقع السوشيال ميديا

"لأنه يحرض على التحرش".. عمرو دياب يتعرض لهجوم حاد عبر مواقع السوشيال ميديا

ابنة رشوان توفيق ترفع قضية ثالثة ضد والدها

ابنة رشوان توفيق ترفع قضية ثالثة ضد والدها

هاني شاكر يتعرض لموقف محرج بسبب (كورونا)

هاني شاكر يتعرض لموقف محرج بسبب (كورونا)

ندى الكامل تعلن انفصالها عن أحمد الفيشاوي

ندى الكامل تعلن انفصالها عن أحمد الفيشاوي

تامر حسني يكشف حصوله على درع فنان العام ومفاجأة خاصة ليلة راس السنة

تامر حسني يكشف حصوله على درع فنان العام ومفاجأة خاصة ليلة راس السنة

عربي

السودان: مقتل 3 متظاهرين وإصابة العشرات بالرصاص

السودان: مقتل 3 متظاهرين وإصابة العشرات بالرصاص

الكشف عن تفاصيل جديدة للحظة القبض على الرئيس العراقي الراحل صدام حسين

الكشف عن تفاصيل جديدة للحظة القبض على الرئيس العراقي الراحل صدام حسين

الأردن تسجل ثماني إصابات جديدة بالمتحور (أوميكرون)

الأردن تسجل ثماني إصابات جديدة بالمتحور (أوميكرون)

شاهد: إعادة وضع ملصقات التباعد بالمسجد الحرام في السعودية

شاهد: إعادة وضع ملصقات التباعد بالمسجد الحرام في السعودية