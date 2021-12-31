حماس: ببداية عام جديد سيظل مسار الوحدة الوطنية هدفاً مركزياً لن نتخلى عنه
أصدر حازم قاسم، الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الجمعة، تصريحاً بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد.
وقال في التصريح الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "في بداية عام جديد.. سيظل مسار الوحدة الوطنية وبناء نظام سياسي تعددي على أساس ديمقراطي وتعزيز الجبهة الداخلية الفلسطينية، هدفاً مركزياً لن نتخلى عنه"
وشدد على أن "قدرتنا على العمل الوطني الموحد على قاعدة الشراكة، ستزيد من قدرتنا على حسم الصراع لصالح شعبنا".
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