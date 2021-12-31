إصابة مواطن بالرصاص والعشرات بالاختناق في مواجهات وسط الخليل

رام الله - دنيا الوطنأصيب، مساء اليوم الجمعة، مواطن بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق، في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي قمعت مسيرة تضامنية مع الأسرى في باب الزاوية وسط مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية المحتلة.وأفادت مصادر محلية أنَّ قوات الاحتلال أطلقت الرصاص المعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب المواطنين، ما أدى لإصابة شاب برصاصة معدنية نقل على إثرها إلى المستشفى، إضافة لإصابة العشرات بحالات اختناق.وأوضحت المصادر أنّ المواجهات اندلعت بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال، بعد قمع جنود الاحتلال مسيرة وفعاليات نصرة للأسرى في السجون.