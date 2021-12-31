شؤون فلسطينية

مجدلاني: ذكرى انطلاقة الثورة مناسبة لاستذكار التضحيات والمحافظة على منظمة التحرير

مجدلاني: ذكرى انطلاقة الثورة مناسبة لاستذكار التضحيات والمحافظة على منظمة التحرير
د. أحمد مجدلاني
رام الله - دنيا الوطن
أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني د. أحمد مجدلاني، أن ذكرى انطلاقة الثورة الفلسطينية المعاصرة محطة نضالية ووطنية هامة للمراجعة والتقييم، وهي مناسبة لاستذكار ما قدمته الثورة من تضحيات، من أجل المحافظة على منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا. 

وتابع مجدلاني لمناسبة ذكرى انطلاقة الثورة الفلسطينية الـ57، أنه يجب العمل على فضح حكومة الاحتلال واجراءاتها العنصرية، وتحشيد رأي عام عالمي مساند لقضية شعبنا، مشيرا إلى أن التطرف والإرهاب الإسرائيلي بات يصنف على أنه "إرهاب دولة منظم"، وأن على العالم أن يدرك خطورة ذلك على أمن وسلم المنطقة. 

وأضاف أن انطلاقة الثورة الفلسطينية شكلت بداية للعمل الثوري والوحدوي ضد الاحتلال، ونحن اليوم أمام تحديات جسام تفرضها حكومة الاستيطان، وعلى الكل الفلسطيني العمل بروح وحدوية نحو مواجهة ارهاب الدولة المنظم وإنهاء الانقسام والتفرغ للتصدي للاحتلال، والتحضير لعقد المجلس المركزي ليخرج بتوصيات قابلة للتنفيذ لتعزيز صمود شعبنا والتفافه حول منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا . 

وتقدم مجدلاني لشهداء الثورة الفلسطينية وللأسرى في سجون الاحتلال، وللرئيس محمود عباس ورفاق الدرب والنضال في حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، بالتهنئة في هذا اليوم الوطني الكبير، مؤكدا أن فصائل منظمة التحرير ستبقى حريصة ووفية لدماء الشهداء على طريق تحرير الأرض وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية. 

قائلا أتقدم بأجمل التهاني لشعبنا الفلسطيني بكل مكان بالذكرى الـ57  لانطلاقة ثورته المعاصرة ، التي نقلته بتضحيات ابناءه من قضية لاجئين إلى قضية  شعب يناضل من أجل الحرية والاستقلال ، والدولة المستقلة ، واكتسب الاعتراف الدولي والعربي بوحدانية تمثيله ، وصولا الى اعتراف  نحو 140 جدولة بدولة فلسطين كعضو مراقب بالامم المتحدة. 

موجها التحية إلى روح  الرمز الشهيد ياسر عرفات الذي تحمل من اخوانه المسؤولية وتحدوا كل الصعاب واطلقوا الرصاصة الاولى وكانت البداية لانطلاقة حركة فتح، التي اكتسبت ريادة الفعل النضالي الفلسطيني ، وبانطلاقتها التي تعمدت فيما بعد بمعركة الكرامة وبتوافق وطني شامل اصبحت انطلاقة حركة فتح هي انطلاقة الثورة الفلسطينية المعاصرة . 

أخبار ذات صلة

تقرير: 2021 عام حافل بالاعتقالات والإبعاد والعقوبات الجماعية في القدس

تقرير: 2021 عام حافل بالاعتقالات والإبعاد والعقوبات الجماعية في القدس

اشتية: شعلة الثورة تزداد توقداً منذ انطلاقتها من عيلبون وصولاً إلى بيتا وبرقة والقدس

اشتية: شعلة الثورة تزداد توقداً منذ انطلاقتها من عيلبون وصولاً إلى بيتا وبرقة والقدس

(فدا) بمناسبة ذكرى انطلاقة الثورة: لا مراهنة على حل سياسي مع الاحتلال

(فدا) بمناسبة ذكرى انطلاقة الثورة: لا مراهنة على حل سياسي مع الاحتلال

فتح: حملات الاعتقال بحق أبناء الحركة في القدس لن ترهب شعبنا

فتح: حملات الاعتقال بحق أبناء الحركة في القدس لن ترهب شعبنا

المجلس الوطني: ثورة شعبنا تواصل مسيرة النضال حتى العودة والدولة المستقلة

المجلس الوطني: ثورة شعبنا تواصل مسيرة النضال حتى العودة والدولة المستقلة

حماس: ببداية عام جديد سيظل مسار الوحدة الوطنية هدفاً مركزياً لن نتخلى عنه

حماس: ببداية عام جديد سيظل مسار الوحدة الوطنية هدفاً مركزياً لن نتخلى عنه

العالول يوقد شعلة الانطلاقة في قرية اللبن الشرقية

العالول يوقد شعلة الانطلاقة في قرية اللبن الشرقية

فتوح: فتح مستمرة في ثورتها حتى التحرير والدفاع عن أرضنا ومقدساتنا وشعبنا الفلسطيني

فتوح: فتح مستمرة في ثورتها حتى التحرير والدفاع عن أرضنا ومقدساتنا وشعبنا الفلسطيني

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

تقرير: 2021 عام حافل بالاعتقالات والإبعاد والعقوبات الجماعية في القدس

تقرير: 2021 عام حافل بالاعتقالات والإبعاد والعقوبات الجماعية في القدس

(فدا) بمناسبة ذكرى انطلاقة الثورة: لا مراهنة على حل سياسي مع الاحتلال

(فدا) بمناسبة ذكرى انطلاقة الثورة: لا مراهنة على حل سياسي مع الاحتلال

فتح: حملات الاعتقال بحق أبناء الحركة في القدس لن ترهب شعبنا

فتح: حملات الاعتقال بحق أبناء الحركة في القدس لن ترهب شعبنا

المجلس الوطني: ثورة شعبنا تواصل مسيرة النضال حتى العودة والدولة المستقلة

المجلس الوطني: ثورة شعبنا تواصل مسيرة النضال حتى العودة والدولة المستقلة

مجدلاني: ذكرى انطلاقة الثورة مناسبة لاستذكار التضحيات والمحافظة على منظمة التحرير

مجدلاني: ذكرى انطلاقة الثورة مناسبة لاستذكار التضحيات والمحافظة على منظمة التحرير

فتوح: فتح مستمرة في ثورتها حتى التحرير والدفاع عن أرضنا ومقدساتنا وشعبنا الفلسطيني

فتوح: فتح مستمرة في ثورتها حتى التحرير والدفاع عن أرضنا ومقدساتنا وشعبنا الفلسطيني

وزيرة السياحة تبحث آفاق التعاون مع مدير عام جهاز الدفاع المدني

وزيرة السياحة تبحث آفاق التعاون مع مدير عام جهاز الدفاع المدني

عياش يهنئ الرئيس عباس وعموم شعبنا بمناسبة الذكرى 57 لانطلاقة فتح

عياش يهنئ الرئيس عباس وعموم شعبنا بمناسبة الذكرى 57 لانطلاقة فتح

منوعات

أحمد الفيشاوي لم يعلق على خبر طلاقه ... وهذا ما فعله

أحمد الفيشاوي لم يعلق على خبر طلاقه ... وهذا ما فعله

شاهد: نجوم الفن يحتفلون بعيد ميلاد أشرف زكي في غياب زوجته روجينا

شاهد: نجوم الفن يحتفلون بعيد ميلاد أشرف زكي في غياب زوجته روجينا

محمد رشاد ينشر صورة برفقة حبيبته الجديدة.. وهذا ما قالته مي حلمي

محمد رشاد ينشر صورة برفقة حبيبته الجديدة.. وهذا ما قالته مي حلمي

أول تعليق من سمية الألفي على انفصال أحمد الفيشاوي

أول تعليق من سمية الألفي على انفصال أحمد الفيشاوي

رد صادم من إلهام شاهين عن سبب حصولها على تكريمات كثيرة

رد صادم من إلهام شاهين عن سبب حصولها على تكريمات كثيرة

&#34;لأنه يحرض على التحرش&#34;.. عمرو دياب يتعرض لهجوم حاد عبر مواقع السوشيال ميديا

"لأنه يحرض على التحرش".. عمرو دياب يتعرض لهجوم حاد عبر مواقع السوشيال ميديا

ابنة رشوان توفيق ترفع قضية ثالثة ضد والدها

ابنة رشوان توفيق ترفع قضية ثالثة ضد والدها

هاني شاكر يتعرض لموقف محرج بسبب (كورونا)

هاني شاكر يتعرض لموقف محرج بسبب (كورونا)

ندى الكامل تعلن انفصالها عن أحمد الفيشاوي

ندى الكامل تعلن انفصالها عن أحمد الفيشاوي

تامر حسني يكشف حصوله على درع فنان العام ومفاجأة خاصة ليلة راس السنة

تامر حسني يكشف حصوله على درع فنان العام ومفاجأة خاصة ليلة راس السنة

عربي

السودان: مقتل 3 متظاهرين وإصابة العشرات بالرصاص

السودان: مقتل 3 متظاهرين وإصابة العشرات بالرصاص

الكشف عن تفاصيل جديدة للحظة القبض على الرئيس العراقي الراحل صدام حسين

الكشف عن تفاصيل جديدة للحظة القبض على الرئيس العراقي الراحل صدام حسين

الأردن تسجل ثماني إصابات جديدة بالمتحور (أوميكرون)

الأردن تسجل ثماني إصابات جديدة بالمتحور (أوميكرون)

شاهد: إعادة وضع ملصقات التباعد بالمسجد الحرام في السعودية

شاهد: إعادة وضع ملصقات التباعد بالمسجد الحرام في السعودية