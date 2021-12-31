غزة: إحياء الذكرى الـ57 لانطلاقة الثورة الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطنشارك عشرات الآلاف من جماهير شعبنا من مختلف مدن ومخيمات قطاع غزة، مساء اليوم الجمعة، في فعاليات إحياء الذكرى الـ57 لانطلاقة الثورة الفلسطينية، وحركة فتح، بمهرجان مركزي نظمته الحركة في ميدان فلسطين وسط القطاع.ورفع المشاركون في المهرجان المركزي "ديمومة الثورة وديمقراطية الدولة"، علم فلسطين، وصور الرئيس محمود عباس جنبا إلى جنب مع صور الزعيم الراحل الشهيد ياسر عرفات، وقادة العمل الوطني، إضافة إلى رفع رايات حركة فتح والتلويح بها، والتوشح بالكوفية الفلسطينية.وشارك في المهرجان المركزي ممثلو مختلف القوى والفصائل الوطنية والإسلامية، وكافة كوادر وأبناء حركة فتح في قطاع غزة، وعشرات الآلاف من المواطنين شيبا وشبانا، نساء وأطفالا وعائلات بأكملها، التي زحفت إلى مكان تنظيم المهرجان المركزي، حيث امتلأ الميدان والشوارع الفرعية والرئيسية المحيطة بأبناء شعبنا الذين هبوا للمشاركة في إحياء الذكرى الـ57 لانطلاقة الثورة وحركة فتح.