بقيمة ثلاثة مليارات دولار.. تفاصيل صفقة عسكرية ضخمة توقعها إسرائيل مع الولايات المتحدة

رام الله - دنيا الوطنوقعت إسرائيل والولايات المتحدة صفقة عسكرية ضخمة تبلغ قيمتها ثلاثة مليارات دولار من أموال المساعدات العسكرية الأمريكية المقدمة لإسرائيل.وسيتم بموجب هذه الصفقة تزويد سلاح الجو بـ 12 مروحية من نوع (CH-53K) من إنتاج شركة "لوكهيد مارتين" على مراحل أولها بعد خمس سنوات لتستبدل بعض المروحيات القديمة.وتفسح الصفقة أيضًا المجال أمام إسرائيل، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، لشراء ست مروحيات إضافية من هذا الطراز المتقدم.كما اتفق على شراء طائرتين للتزود بالوقود جوًا من طراز (KC-46) من إنتاج شركة بوينغ، بالإضافة إلى أخريين دفعت إسرائيل ثمنهما في الماضي.وقال وزير جيش الاحتلال، بيني غانتس: إن إسرائيل تواصل تعاظمها العسكري وملائمة قدرات سلاح الجو للتعامل مع تحديات المستقبل العاجلة والآجلة.