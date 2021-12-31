شؤون فلسطينية

ارتفاع عدد الأسرى المحكومين بالسّجن المؤبد بسجون الاحتلال إلى 547 أسيراً

رام الله - دنيا الوطن
ارتفع  عدد الأسرى المحكومين بالسّجن المؤبد في سجون الاحتلال الإسرائيلي، إلى (547) أسيرًا.

وأوضح نادي الأسير، أنّ محكمة الاحتلال في (عوفر) أصدرت بالأمس حُكمًا بالسّجن المؤبد بالإضافة إلى 15 عامًا  وتعويض بقيمة مليون شيقل ونصف، بحقّ الأسير يوسف سعيد زهور (24 عامًا) من بلدة بيت كاحل/ الخليل.

ولفت نادي الأسير، إلى أنّ الأسير زهور هو ثالث أسير  يصدر بحقّه حُكمًا بالسجن المؤبد خلال شهر كانون الأول/ ديسمبر 2021، إضافة إلى الأسيرين قاسم عصافرة ونصير عصافرة، علمًا أنهم معتقلون منذ آب/ أغسطس عام 2019 على خلفية مقاومتهم للاحتلال.

يُشار إلى أنّ سلطات الاحتلال هدمت منازلهم في نهاية عام 2019، في إطار سياسة العقاب الجماعيّ.

من الجدير ذكره أنّ الأسير عبد الله البرغوثي يواجه أعلى حكم من بين الأسرى الذين يقضون أحكامًا بالسّجن مدى الحياة، بـ(67) مؤبدًا.

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