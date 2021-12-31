مستوطنون يسرقون 80 شتلة زيتون في بلدة كفر الديك غرب سلفيت

رام الله - دنيا الوطنسرق مستوطنون 80 شتلة زيتون في بلدة كفر الديك غرب محافظة سلفيت، تعود ملكيتها للمواطن صالح الشنار، كما استولت قوات الاحتلال على جرار زراعي.وقال الشنار إن مجموعة من مستوطني مستوطنة (عالي زهاف) المقامة على أراضي أهالي البلدة، سرقوا 80 شتلة زيتون من أرضه الواقعة بمنطقة خلة القمح شمال البلدة.وأضاف: "زرعت نحو 150 شتلة زيتون، ووضعت 80 أخرى في الأرض تمهيدا لزراعتها بعد استكمال استصلاح ما تبقى من مساحة الأرض التي تقدر بـ250 دونما"، مشيرا إلى أنه بعد سرقة الأشتال استولى جنود الاحتلال، الذين حضروا لحماية المستوطنين، على جراره الزراعي.بدوره، حمل محافظ سلفيت عبد الله كميل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جرائم المستوطنين واعتداءاتهم المتواصلة بحق المواطنين.ودعا كميل المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغط على الحكومة الإسرائيلية لإجبارها على وضع حد لتلك الاعتداءات ووقفها بشكل عاجل، والوقف الفوري لسياستها الاستيطانية التوسعية، واحترام القرارات الدولية بهذا الخصوص.