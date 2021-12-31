"المالية" تعلن أسعار المحروقات والغاز لشهر يناير 2022

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة المالية، مساء اليوم الجمعة، أسعار المحروقات والغاز لشهر كانون ثاني/يناير 2022، حيث لم يطرأ أي تغيير على الأسعار مقارنة مع شهر كانون أول/ديسمبر 2021.وبينت الهيئة، أن لتر البنزين 95 يباع بـ6.21 شيكل، ولتر البنزين 98 بـ7.07 شيكل، ولتر السولار والكاز بـ5.47 شيكل.وحددت الهيئة سعر أسطوانة الغاز 12 كيلوغراما بـ 65 شيكلا، والأسطوانة سعة 48 كيلوغراما بسعر 260 شيكلا، والأسطوانة سعة 2.5 كيلوغرام بسعر 14 شيكلا، والأسطوانة سعة 5 كيلوغرام بسعر 28 شيكلا، ولتر الغاز واصل العمارات والمؤسسات 2.82 شيكل وكيلوغرام الغاز واصل للعمارات والمؤسسات 4.96 شيكل، في حين سعر خدمة توصيل الاسطوانة لمنزل المستهلك 2 شيكل فقط.