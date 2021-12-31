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شؤون فلسطينية

"الداخلية" بغزة: الأجهزة الأمنية أمنت فعاليتين مركزيتين لحركة فتح بذكرى انطلاقتها

"الداخلية" بغزة: الأجهزة الأمنية أمنت فعاليتين مركزيتين لحركة فتح بذكرى انطلاقتها
جانب من تأميل إحدى المسيرات بمناسبة انطلاقة فتح بغزة
رام الله - دنيا الوطن
أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية، بغزة، إياد البزم، أن الأجهزة الشرطية والأمنية تُؤمن مساء اليوم، فعاليتين مركزيتين لحركة فتح في قطاع غزة بذكرى انطلاقتها، الأولى في ساحة الجندي المجهول، والأخرى في ساحة ميدان فلسطين.

وقال في تصريح صحفي: "سبق ذلك، تأمين فعاليات ذكرى انطلاقة كلّ من الجبهة الشعبية وحركة حماس في منتصف الشهر الجاري".

وأكد البزم أن الداخلية تحرص على علاقة متينة مع جميع فئات شعبنا وشرائحه، بما يُساهم في تعزيز الروح الوطنية، ويدعم صمود شعبنا ونضاله.

وأضاف : "لقد دأبت وزارة الداخلية في غزة على تأمين وتسهيل إقامة الفعاليات المركزية والكبرى للفصائل الفلسطينية دون استثناء".

ووفق وزارة الداخلية، فقد انتشرت عناصر الأجهزة الأمنية منذ ساعات ظهر اليوم في الشوارع والمفترقات الرئيسية في ميدان فلسطين ومحيط ساحة الجندي المجهول بمدينة غزة؛ لتأمين وصول المواطنين إلى أماكن الفعاليات، وتسهيل تحركهم ومنعاً للازدحام.

وشارك في عملية تأمين المهرجان عدد من الأجهزة الأمنية والخدماتية، حيث تعمل أجهزة الوزارة على تأمين المهرجانات والفعاليات الكبرى لمختلف الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية بوجه عام في قطاع غزة.

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