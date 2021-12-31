بريطانيا: كيف قام مصرف بتوزيع 170 مليون دولار بـ "الخطأ"؟

رام الله - دنيا الوطنوزّع فرع مصرف "سانتاندير" الإسباني في بريطانيا بالخطأ، 130 مليون جنيه إسترليني (نحو 170 مليون دولار)، في يوم عيد الميلاد، لكنه يعتزم استرداد هذه "الهدايا" غير المقصودة.وأوضح المصرف، في بيان صحفي، أن 75 ألف عملية من حسابات نحو ألفي مؤسسة تتعامل مع البنك تكررت في حسابات المستفيدين منها في 25 كانون الأول/ديسمبر الجاري بسبب "مشكلة فنية"، وق ما نقل موقع قناة (الشرق) السعودية.وشكّل موظفون في بعض الشركات المتعاملة مع "سانتاندير" أو مورّدون لها غالبية المستفيدين من هذه التحويلات المكررة، ما تسبب في حصولهم على رواتبهم أو مستحقاتهم مرتين.وطمأن "سانتاندير" العملاء بأن "الدفعات المكررة سُحبت مباشرة من أموال المصرف نفسه"، مؤكداً أنه "لم يدفع أي عميل من جيبه في أي وقت".وأوضح المصرف أنه يعمل بالتعاون "مع عدد من البنوك في كل أنحاء المملكة المتحدة على استرداد المبالغ التي دفعت بالخطأ".وأجريت التحويلات إلى حسابات في عدد من المصارف البريطانية الأخرى، ما يجعل من الصعب استعادة الأموال، وفقاً لصحيفة (ذي تايمز).وأكّد "سانتاندير" أنه تمكن "بسرعة" من "تحديد المشكلة (التي أدت إلى الخطأ) وتصحيحها"، منبهاً إلى أنه فتح "إجراء استرداد خطأ مصرفي" مع البنوك المستفيدة.ويبلغ عدد عملاء فرع مصرف "سانتاندير" الإسباني في بريطانيا 14 مليوناً، وقد حقق صافي أرباح يزيد على مليار جنيه إسترليني خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2021.