مباشر | حلحول: إحياء الذكرى الـ 57 لانطلاقة الثورة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

خمس إصابات برصاص الاحتلال بينهم طفل والعشرات بالاختناق خلال قمع مسيرة كفر قدوم

خمس إصابات برصاص الاحتلال بينهم طفل والعشرات بالاختناق خلال قمع مسيرة كفر قدوم
رام الله - دنيا الوطن
أصيب 4 شبان وطفل بالرصاص المعدني والعشرات بالاختناق الشديد خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الاسبوعية المناهضة للاستيطان والتي انطلقت احياء للذكرى السابعة والخمسين لانطلاقة الثورة الفلسطينية.

وافاد الناطق الاعلامي في اقليم قلقيلية، أن جيش الاحتلال اعتدى على المشاركين في المسيرة بإطلاق كثيف للرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز مما ادى لإصابة 4 شبان اضافة الى الطفل مؤمن مراد شتيوي 14 عاما الذي اصيب بعيار معدني في البطن نقل على اثرها الى مستشفى درويش نزال لتلقي العلاج، فميا اصيب العشرات بالاختناق الشديد عولجوا ميدانيا.

واكد شتيوي ان الشبان تصدوا لجنود الاحتلال بالحجارة واجبروهم على التراجع ومنعوا اقتحامهم للقرية فيما رد الجنود بإطلاق وابل كثيف من الرصاص الحي بعدما نجح الشبان من الوصول اليهم لمسافة قريبة وتحطيم دروعهم الواقية.

وانطلقت المسيرة بمشاركة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الاحمد وعضو اللجنة التنفيذية واصل ابو يوسف ومحافظ قلقيلية اللواء رافع رواجبة ونائب مفوض التعبئة والتنظيم عضو المجلس الثوري لحركة فتح عبد المنعم حمدان والاب عبد الله يوليو ورئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان وامين سر حركة فتح في قلقيلية محمود ولويل  وأعضاء لجنة الاقليم وامناء سر المناطق التنظيمية ولجان المقاومة الشعبية وممثلي فصائل العمل الوطني اضافة الى المئات من ابناء البلدة وبلدات المحافظة.

كما تخلل المسيرة عرض نفذه اشبال المسيرة رددوا خلاله الشعارات الوطنية التي تمجد الذكرى وتؤكد على الوفاء لدماء الشهداء وتضحيات الاسرى والجرحى.






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