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شؤون فلسطينية

أبو هولي يرحب بالإعلان الأمريكي عن دعم (اونروا) بـ 99 مليون دولار

أبو هولي يرحب بالإعلان الأمريكي عن دعم (اونروا) بـ 99 مليون دولار
رام الله - دنيا الوطن
رحب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي بإعلان مكتب السكان واللاجئين والهجرة في وزارة الخارجية الأمريكية تمويل (أونروا) بمبلغ مالي بقيمة 99 مليون دولار.

وقال أبو هولي في بيان صحفي صادر عنه اليوم ان الدعم الأمريكي المعلن عنه سيخصص منه 20 مليون دولار لدعم ميزانية عام 2021، و79 مليون دولار لميزانية عام 2022 والتي "ستوفر التعليم والرعاية الصحية والإغاثة في حالات الطوارئ لمئات الآلاف من الأطفال والأسر الفلسطينية".

ولفت الى ان التمويل الأمريكي ساهم في تخفيف حدة العجز المالي في ميزانية (اونروا) للعام 2021  الذي يقدر بـ 60 مليون دولار، ومكَن (اونروا) من صرف رواتب موظفيها عن شهر كانون الأول الجاري.

وأوضح ان الإدارة الأمريكية قدمت دعماً كبيراً لـ (اونروا) في العام 2021 يقدر بـ 338.400 مليون دولار مكن (أونروا) من استمراريتها في تقديم خدماتها إلى 5.6 مليون لاجئ فلسطيني .

ودعا أبو هولي الدول المانحة التي أوقفت أو خفضت تمويلها لـ (اونروا) في العام 2021 العدول عن قرارها والمبادرة في الإعلان عن زيادة تمويلها في العام 2022 لتامين تمويل دائم لميزانية (أونروا) .

وأكد أبو هولي على الدور الحيوي والإنساني الذي تقوم به (أونروا) في خدمة اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمسة وفي تعزيز التنمية المستدامة داخل مجتمعات اللاجئين.

وكان أبو هولي تلقّى موافقة مبدئية من مساعد وزير الخارجية الأمريكية كبير مسؤولي مكتب السكان واللاجئين والهجرة بوزارة الخارجية الأمريكية نانسي إيزو جاكسون بتقديم تمويل إضافي جديد بقيمة 20 مليون دولار للمساهمة في سد العجز المالي المتبقي والذي يقدر بـ 60 مليون دولار وتمكين (أونروا) من صرف رواتب خلال لقائه معها على هامش اجتماعات اللجنة الاستشارية التي عقدت في مطلع الشهر الجاري.

وكانت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس جرينفيلد، دعت الشهر الماضي الدول الأعضاء إلى "تقديم مساهمات مالية (اونروا) تتناسب مع دعمها السياسي. ومع قيام المزيد من الدول بتقديم مساهماتها، ينبغي عليها أيضًا الانضمام إلى الولايات المتحدة في حث (اونروا) على إنشاء نموذج تمويل أكثر استدامة والالتزام بالمبادئ الإنسانية.

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