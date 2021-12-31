الداخلية بغزة: الشرطة تؤمن فعاليتين مركزيتين لحركة فتح بذكرى انطلاقتها

رام الله - دنيا الوطنأعلن إياد البزم، المتحدث باسم وزارة الداخلية بغزة، مساء الجمعة، أن الأجهزة الأمنية والشرطة، تؤمنان فعاليتين مركزيتين لحركة فتح في قطاع غزة بذكرى انطلاقتها، الأولى في ساحة الجندي المجهول، والأخرى في ساحة ميدان فلسطين.وأضاف البزم، في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن"، نسخة منه، أن الداخلية قامت بتأمين فعاليات ذكرى انطلاقة كلّ من الجبهة الشعبية وحركة حماس في منتصف الشهر الجاري.وختم بالقول: "لقد دأبت وزارة الداخلية في غزة على تأمين وتسهيل إقامة الفعاليات المركزية والكبرى للفصائل الفلسطينية دون استثناء، وإن الوزارة تحرص على علاقة متينة مع جميع فئات شعبنا وشرائحه، بما يساهم في تعزيز الروح الوطنية، ويدعم صمود شعبنا ونضاله".