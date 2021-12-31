حماس: عمليات الطعن رد طبيعي على جرائم الاحتلال وقطعان مستوطنيه

رام الله - دنيا الوطننعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الجمعة، الشاب أير عاطف ريان، من بلدة قراوة بني حسان، الذي استشهد رصاص الاحتلال الإسرائيلي في سلفيت.وأضافت الحركة، في بيان صحفي، إن عمليات الطعن، هي رد طبيعي على جرائم الاحتلال ومستوطنيه، داعية جماهير الشعب الفلسطيني إلى التصدي لجيش الاحتلال وقطعان مستوطنيه.وتقدمت الحركة، بالتعزية من ذوي الشهيد وأهالي محافظ سلفيت، مؤكدةً أن دماءه لن تذهب هدراً وستبقى وقوداً لجماهير شعبنا لمواصلة طريق المقاومة والصمود حتى التحرير.