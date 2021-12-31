فلسطين: ثلاث وفيات و219 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الجمعة، تسجيل 3 وفيات و219 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، و302 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.وأوضحت الكيلة، في التقرير اليومي للحالة الوبائية في فلسطين، أن حالة وفاة سجلت في قطاع غزة، وحالة في الخليل، وحالة في نابلس.وقالت إن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: ضواحي القدس 6، رام الله والبيرة 42، طوباس 5، طولكرم 9، بيت لحم 15، الخليل 28، جنين 12، نابلس 14، سلفيت 2، قلقيلية 2، أريحا والأغوار 6، قطاع غزة 78، موضحة أنه تم إجراء 5117 فحصا.وأضافت الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: رام الله والبيرة 54، طوباس 9، طولكرم 5، بيت لحم 46، الخليل 46، جنين 18، نابلس 21، أريحا والأغوار 3، قطاع غزة 100.وذكرت أن نسبة التعافي من فيروس (كورونا) في فلسطين بلغت 98.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.8%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 47 مصابا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام (كورونا) في مستشفيات الضفة 105 مصابين، بينهم 19 مصابا على أجهزة التنفس الاصطناعي.