الاحتلال يغلق شارع جنين- نابلس لتأمين الحماية للمستوطنين حتى إشعار آخر

رام الله - دنيا الوطنأغلقت قوات الاحتلال اليوم الجمعة، شارع جنين- نابلس من حاجز شافي شمرون حتى مدخل سيلة الظهر جنوب جنين بالقرب من مستوطنة (حوميش) المخلاة، حتى إشعار آخر.وذكرت مصادر أمنية فلسطينية لوكالة (وفا)، أن إغلاق الشارع يأتي لتأمين الحماية للمستوطنين، الذين ينتشرون بشكل مكثف على الشارع المذكور.وكان المستوطنون، هاجموا مساء أمس، مركبات المواطنين بالحجارة على طريق جنين نابلس، قرب مداخل بلدات سبسطية وبرقة وبزاريا، الأمر الذي أدى إلى تضرر بعضها.