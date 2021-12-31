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الصحة بغزة: وفاة و78 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الصحة بغزة: وفاة و78 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، صباح الجمعة، تسجيل حالة وفاة، و78 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بعد إجراء 1148 فحصاً مخبرياً.

وأضافت الوزارة، في بيان صحفي وصل "دنيا الوطن"، نسخة منه، أن إجمالي التراكمي للمصابين بلغ 190370 إصابة، فيما بلغت الحالات النشطة 1569 حالة والمتعافين 187101 حالة، واجمالي الوفيات 1700 حالة وفاة.

وأشارت الوزارة، إلى أن الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى بلغت 71 حالة، فيما بلغ عدد الحالات الخطيرة والحرجة 55 حالة.

وحول التطعيمات، قالت الوزارة، إن إجمالي الجرعات التي وصلت القطاع بلغت 1606760 جرعة، فيما بلغ اجمالي الأشخاص الذين تلقوا التطعيم 543211 شخص.

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