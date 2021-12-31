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دولي

مكالمة استمرت 50 دقيقة.. اتهامات وتحذيرات متبادلة بين بايدن وبوتين بشأن أوكرانيا

مكالمة استمرت 50 دقيقة.. اتهامات وتحذيرات متبادلة بين بايدن وبوتين بشأن أوكرانيا
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن، نظيره الروسي فلاديمير بوتين من رد قوي للولايات المتحدة على أي غزو لأوكرانيا، فيما اعتبر الزعيم الروسي أن فرض عقوبات ضد موسكو سيكون "خطأ جسيما".

وإثر مكالمة هاتفية بينهما استمرت 50 دقيقة هي الثانية في غضون ثلاثة أسابيع، أشار الرئيسان إلى دعمهما للمسار الدبلوماسي لحل الأزمة بين روسيا وأوكرانيا المدعومة من الغرب، وفق ما نقل موقع (فرانس 24).

وفي السياق، قال يوري أوشاكوف، مستشار بوتين للسياسة الخارجية خلال مؤتمر صحافي "افتراضي" إن بوتين كان "مرتاحا" بشكل عام للاتصال، وصرح مسؤول أمريكي رفيع بأن النبرة كانت "جدية وموضوعية". 

كما لم يكن هناك لجوء من قبل الطرفين لإخفاء عمق الخلاف أو المخاطر الكبيرة التي تخيم على أطراف أوروبا الشرقية، مع اقتراب موعد المحادثات الروسية-الأمريكية في 10 يناير/كانون الثاني في جنيف.

بدورها قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي في بيان: إن بايدن أوضح للرئيس الروسي "أن الولايات المتحدة مع حلفائها وشركائها سترد بشكل حاسم في حال قيام روسيا بغزو إضافي لأوكرانيا". 

وأضافت: "أكد الرئيس بايدن أن التقدم الجوهري في هذه المباحثات لا يمكن أن يحدث إلا في بيئة من خفض التصعيد وليس التصعيد". 

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