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شؤون فلسطينية

فيديو.. إصابة فلسطيني بجروح خطيرة بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن غرب سلفيت

فيديو.. إصابة فلسطيني بجروح خطيرة بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن غرب سلفيت
جانب من عملية إطلاق النار غرب سلفيت
رام الله - دنيا الوطن
أفاد موقع (0404) الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، بأن جيش الاحتلال، أطلق النار على فلسطيني، بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن قرب مفترق "جيتي" غرب سلفيت.

وقال موقع (حدشوت حموت)، إن منفذ محاولة الطعن، أصيب بجروح حرجة، وسيتم نقله خلال الأوقات القادمة إلى مستشفى "بيلينسون" بعدما أصيب بعيار ناري في بطنه.

كما أفادت (القناة 14) الإسرائيلية، بأن قوات الجيش بالتعاون مع الشاباك ينفذون عملية بحث لملاحقة سيارة على متنها شخصان أوصلا منفذ محاولة الطعن لمفترق "جيتي".


 


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