رضوان: مناورات (الركن الشديد 2) امتداد لمعارك شعبنا ومقاومته وحماس حريصة على الوحدة

رام الله - دنيا الوطنأكد الدكتور إسماعيل رضوان، القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن مناورات (الركن الشديد 2) التي نفذتها فصائل المقاومة الفلسطينية، هي امتداد وتطور لمعارك الشعب الفلسطيني ومقاومته.وأشار رضوان في تصريحات لقناة (الأقصى) الفضائية، إلى أن معركة سيف القدس، وحدت الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج، وهشمت صورة الاحتلال الإسرائيلي.في سياق آخر، أكد القيادي في حركة حماس، أن حركته حريصة على تحقيق الوحدة الوطنية وإجراء الانتخابات الشاملة، المجلس التشريعي والرئاسي والمجلس الوطني.