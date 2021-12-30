راصد جوي يكشف تفاصيل حول الحالة الجوية بفلسطين خلال الساعات المقبلة

رام الله - دنيا الوطنكشف ليث العلامي، الراصد الجوي الفلسطيني، مساء اليوم الخميس، تفاصيل جديدة حول الحالة الجوية التي من المتوقع أن تشهدها الأراضي الفلسطينية خلال الفترة المقبلة.واكد العلامي في تصريح نشره على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، أنه المنطقة ستدخل اعتبارا من مساء يوم غدٍ الجمعة وحتى الاثنين، تحت تأثير حالة من عدم الاستقرار الجوي.وأشار إلى أن الفرصة تصبح مهيأة لهطول الأمطار فوق أجزاء واسعة من الأراضي الفلسطينية، ولكن تكون متفاوتة في هطولها وشدتها زمنياً ومكانياً.