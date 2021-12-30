اعلام الاحتلال يكشف تفاصيل جديدة حول عملية اطلاق النار على حدود قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطننشر اور هيلر، مراسل القناة 13 الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، عبر حسابه بموقع (تويتر)، تفاصيل جديدة حول عملية إطلاق النار التي حدثت أمس على حدود شمال قطاع غزة.وأوضح هيلر، أن العملية تمت من خلال بندقية كلاشينكوف برصاصة من عيار 7.62 ملم.وأشار إلى أن الرصاصة أصابت مركبة هندسية، وأصابت شظية منها العامل لدى الجيش الإسرائيلي في ساقه.وكان عامل لدى الجيش الإسرائيلي أصيب أمس الأربعاء بجروح طفيفة في ساقه، جراء تعرضه لإطلاق نار أثناء عمله في صيانة السياج الأمني عند حدود شمال قطاع غزة.وقالت وزارة الجيش: "إن المصاب يعمل موظفًا في شركة لصالح الوزارة، وتعرض لطلقات نارية من غزة أثناء قيامه بأعمال صيانة للجدار الأمني ​​المحيط بقطاع غزة، وأصيب بجروح طفيفة في ساقه، وتلقى العلاج في الميدان وتم نقله لاحقًا إلى مستشفى برزيلاي في عسقلان".وذكرت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، أن دبابات الجيش الإسرائيلي هاجمت أمس مواقع لحماس شمال القطاع بعدة قذائف ردًا على إطلاق النار، ما أدى لإصابة ثلاثة مواطنين فلسطينيين بجروح مختلفة.