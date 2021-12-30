الشيخ: اتفقنا مع الجانب الإسرائيلي تسوية أوضاع 1000 مواطن تشمل موافقات هويات جديدة

رام الله - دنيا الوطنأصدرت حسين الشيخ، رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية، بياناً صحفياً، يوضح تفاصيل حول ملف الهويات وتغيير العنوان الخاص بالمواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة.وقال الشيخ في البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "متابعة لما اعلنا عنه بتاريخ 30/08/2021 حول التفاهمات التي تمت بيننا وبين الجانب الإسرائيلي، والتي بموجبها أعيد العمل بهذه الملفات، حيث تم الاتفاق مؤخرا بين الجانبين على أن يتم تسوية أوضاع 10000 مواطن فلسطيني تشمل موافقات هويات جديدة وتغيير عنوان، وبناء عليه وبموجب هذه التفاهمات".وأكد الشيخ، أن الهيئة العامة استقبلت اليوم الخميس، الدفعة الاولى من موافقات الهويات لمن دخلوا الى فلسطين ولم يحصلوا على الهوية وهي دفعة خاصة بالمواطنين الفلسطينيين في المحافظات الجنوبية، حيث بلغ مجموع ما تم الموافقة عليه 3234 موافقة وذلك من أجل حصولهم على الهوية وجواز السفر الفلسطيني.وفي السياق، قال الشيخ: "مستمرون في المتابعة الدائمة من أجل انجاز وفي الأيام القليلة القادمة ما تبقى من الأسماء التي أرسلت في الكشوفات للجانب الإسرائيلي والتي تشمل الهويات وتغيير العنوان من جميع محافظات الوطن".وأشار إلى أن الهيئة العامة للشؤون المدنية، في كافة مديرياتها في المحافظات الجنوبية والشمالية، ستكون مفتوحة اعتبارا من يوم الأحد القادم 02/01/2022 لتسليم رسائل الموافقة الخاصة بالفئة المعلن عنها أعلاه، من أجل التوجه الى مكاتب الأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية الفلسطينية لاتمام اجراءات استصدار الهوية وجواز السفر الفلسطيني.