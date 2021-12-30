شؤون فلسطينية

الكيلة: وصول 453600 جرعة من لقاح (موديرنا).. وهذا ما يتعلق بقطاع غزة

الكيلة: وصول 453600 جرعة من لقاح (موديرنا).. وهذا ما يتعلق بقطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الدكتورة مي الكيلة، وزيرة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الخميس، وصول 453600 جرعة من لقاح (موديرنا) من خلال مؤسسة (كوفاكس)، ستستخدم في استكمال حملة التطعيم الوطنية.

وأشارت الكيلة، في بيان صحفي، إلى أن الحكومة الألمانية تبرعت لفلسطين عبر مؤسسة(كوفاكس) بـ 302400 جرعة، تم نقلها إلى مستودعات وزارة الصحة في نابلس، فيما تبرعت الحكومة الإيطالية بـ 151200 جرعة تم نقلها إلى مستودعات الوزارة في قطاع غزة، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وأشادت بجهود الحكومتين الألمانية والإيطالية في دعم القطاع الصحي الفلسطيني، وبرنامج التطعيم الوطني من خلال هذه الدفعة المهمة من اللقاحات.

ودعت وزيرة الصحة أبناء شعبنا الذين لم يتلقوا التطعيمات المضادة لفيروس "كورونا" حتى الآن إلى التوجه لأخذها، لحماية أنفسهم وعائلاتهم من مضاعفة الإصابة بالفيروس.

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