شؤون فلسطينية

وسائل إعلام عربية: الفصائل أبلغت المصريين بأن الأوضاع تتجه للتصعيد بهذه الحالة

وسائل إعلام عربية: الفصائل أبلغت المصريين بأن الأوضاع تتجه للتصعيد بهذه الحالة
رام الله - دنيا الوطن
وجهت فصائل المقاومة الفلسطينية رسالة تهديد الى الاحتلال الإسرائيلي عبر الوسيط المصري، مساء اليوم الخميس، تتعلق بحياة الأسير هشام أبو هواش، الذي يخوض إضرابا مفتوحاً عن الطعام.

ونقلت قناة (الميادين) عن مصادر لم تسمها، أن فصائل المقاومة الفلسطينية أبلغت المسؤولين المصريين بأن الأوضاع قد تتجه نحو التصعيد، اذا فقد الأسير هشام أبو هواش حياته.

وقالت المصادر: "إن جهوداً مصرية وأممية تبذل، للضغط على إسرائيل؛ لإنهاء ملف اعتقال الأسير هشام أبو هواش".

وكان زياد النخالة، الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، قد قال في تصريحات له: "إذا استشهد الأسير هشام أبو هواش فإننا سنعتبر ذلك عملية اغتيال قام بها العدو مع سبق الاصرار، وسنتعامل مع الأمر وفقا لمقتضيات التزامنا بالرد على أي عملية اغتيال".

أخبار ذات صلة

النخالة: سنعتبر استشهاد الأسير أبو هواش عملية اغتيال وسنرد عليها

النخالة: سنعتبر استشهاد الأسير أبو هواش عملية اغتيال وسنرد عليها

نوفل: أكثر من 40 ألف فرصة عمل ستوفرها الخطط المطروحة لإعادة الإعمار بغزة

نوفل: أكثر من 40 ألف فرصة عمل ستوفرها الخطط المطروحة لإعادة الإعمار بغزة

الشيخ: خلال ساعات سيتم الإعلان عن أسماء أول دفعة لم شمل للعائلات بغزة

الشيخ: خلال ساعات سيتم الإعلان عن أسماء أول دفعة لم شمل للعائلات بغزة

رام الله: مهرجان مركزي إحياء للذكرى الـ 57 لانطلاقة الثورة الفلسطينية

رام الله: مهرجان مركزي إحياء للذكرى الـ 57 لانطلاقة الثورة الفلسطينية

عطون يدعو إلى وقفة جادة للدفاع عن الهوية الفلسطينية في القدس

عطون يدعو إلى وقفة جادة للدفاع عن الهوية الفلسطينية في القدس

ست وفيات و264 إصابة جديدة بـ(كورونا) في الضفة وغزة خلال الـ24 ساعة الماضية

ست وفيات و264 إصابة جديدة بـ(كورونا) في الضفة وغزة خلال الـ24 ساعة الماضية

عورتاني: 182 مليون دولار التكلفة المالية للاحتياجات المدرسية في غزة والضفة

عورتاني: 182 مليون دولار التكلفة المالية للاحتياجات المدرسية في غزة والضفة

الخارجية الفلسطينية: دولة الاحتلال تنهي العام بارتكاب المزيد من الجرائم بحق شعبنا

الخارجية الفلسطينية: دولة الاحتلال تنهي العام بارتكاب المزيد من الجرائم بحق شعبنا

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

عطون يدعو إلى وقفة جادة للدفاع عن الهوية الفلسطينية في القدس

عطون يدعو إلى وقفة جادة للدفاع عن الهوية الفلسطينية في القدس

الخارجية الفلسطينية: دولة الاحتلال تنهي العام بارتكاب المزيد من الجرائم بحق شعبنا

الخارجية الفلسطينية: دولة الاحتلال تنهي العام بارتكاب المزيد من الجرائم بحق شعبنا

&#34;المالية&#34; بغزة تعلن موعد صرف رواتب المتقاعدين عن شهر ديسمبر

"المالية" بغزة تعلن موعد صرف رواتب المتقاعدين عن شهر ديسمبر

الدعليس يعلن جملة من القرارات لدعم القطاع الإعلامي بغزة

الدعليس يعلن جملة من القرارات لدعم القطاع الإعلامي بغزة

تفاصيل اتصال هاتفي بين أبو مازن وبوتين

تفاصيل اتصال هاتفي بين أبو مازن وبوتين

معايعة: المتحف الافتراضي الفلسطيني جاء لتعزيز فهم التاريخ باستخدام التكنولوجيا الحديثة

معايعة: المتحف الافتراضي الفلسطيني جاء لتعزيز فهم التاريخ باستخدام التكنولوجيا الحديثة

تيسير خالد يهنئ الإخوة في حركة (فتح) بالذكرى السابعة والخمسين للانطلاقة

تيسير خالد يهنئ الإخوة في حركة (فتح) بالذكرى السابعة والخمسين للانطلاقة

الاحتلال يمنع احتفالات رأس السنة في غلاف غزة

الاحتلال يمنع احتفالات رأس السنة في غلاف غزة

منوعات

أحمد الفيشاوي لم يعلق على خبر طلاقه ... وهذا ما فعله

أحمد الفيشاوي لم يعلق على خبر طلاقه ... وهذا ما فعله

شاهد: نجوم الفن يحتفلون بعيد ميلاد أشرف زكي في غياب زوجته روجينا

شاهد: نجوم الفن يحتفلون بعيد ميلاد أشرف زكي في غياب زوجته روجينا

محمد رشاد ينشر صورة برفقة حبيبته الجديدة.. وهذا ما قالته مي حلمي

محمد رشاد ينشر صورة برفقة حبيبته الجديدة.. وهذا ما قالته مي حلمي

أول تعليق من سمية الألفي على انفصال أحمد الفيشاوي

أول تعليق من سمية الألفي على انفصال أحمد الفيشاوي

رد صادم من إلهام شاهين عن سبب حصولها على تكريمات كثيرة

رد صادم من إلهام شاهين عن سبب حصولها على تكريمات كثيرة

&#34;لأنه يحرض على التحرش&#34;.. عمرو دياب يتعرض لهجوم حاد عبر مواقع السوشيال ميديا

"لأنه يحرض على التحرش".. عمرو دياب يتعرض لهجوم حاد عبر مواقع السوشيال ميديا

ابنة رشوان توفيق ترفع قضية ثالثة ضد والدها

ابنة رشوان توفيق ترفع قضية ثالثة ضد والدها

هاني شاكر يتعرض لموقف محرج بسبب (كورونا)

هاني شاكر يتعرض لموقف محرج بسبب (كورونا)

ندى الكامل تعلن انفصالها عن أحمد الفيشاوي

ندى الكامل تعلن انفصالها عن أحمد الفيشاوي

تامر حسني يكشف حصوله على درع فنان العام ومفاجأة خاصة ليلة راس السنة

تامر حسني يكشف حصوله على درع فنان العام ومفاجأة خاصة ليلة راس السنة

عربي

الأردن تسجل ثماني إصابات جديدة بالمتحور (أوميكرون)

الأردن تسجل ثماني إصابات جديدة بالمتحور (أوميكرون)

السودان: قطع الاتصالات والإنترنت والطرق قبيل انطلاق المظاهرات

السودان: قطع الاتصالات والإنترنت والطرق قبيل انطلاق المظاهرات

العراق: الرئيس صالح يوقع مرسوم دعوة مجلس النواب للانعقاد

العراق: الرئيس صالح يوقع مرسوم دعوة مجلس النواب للانعقاد

السعودية تشدد تطبيق إجراءات لمواجهة (كورونا) وعقوبات مالية لمن يخالف الأمر

السعودية تشدد تطبيق إجراءات لمواجهة (كورونا) وعقوبات مالية لمن يخالف الأمر