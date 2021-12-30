وسائل إعلام عربية: الفصائل أبلغت المصريين بأن الأوضاع تتجه للتصعيد بهذه الحالة

رام الله - دنيا الوطنوجهت فصائل المقاومة الفلسطينية رسالة تهديد الى الاحتلال الإسرائيلي عبر الوسيط المصري، مساء اليوم الخميس، تتعلق بحياة الأسير هشام أبو هواش، الذي يخوض إضرابا مفتوحاً عن الطعام.ونقلت قناة (الميادين) عن مصادر لم تسمها، أن فصائل المقاومة الفلسطينية أبلغت المسؤولين المصريين بأن الأوضاع قد تتجه نحو التصعيد، اذا فقد الأسير هشام أبو هواش حياته.وقالت المصادر: "إن جهوداً مصرية وأممية تبذل، للضغط على إسرائيل؛ لإنهاء ملف اعتقال الأسير هشام أبو هواش".وكان زياد النخالة، الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، قد قال في تصريحات له: "إذا استشهد الأسير هشام أبو هواش فإننا سنعتبر ذلك عملية اغتيال قام بها العدو مع سبق الاصرار، وسنتعامل مع الأمر وفقا لمقتضيات التزامنا بالرد على أي عملية اغتيال".