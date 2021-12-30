تركيا: توفير لقاح (توركوفاك) المحلي اعتباراً من اليوم

رام الله - دنيا الوطنكشف فخر الدين قوجة، وزير الصحة التركي، أمس الأربعاء، عن توفر لقاح (توركوفاك) المحلي للتطعيم اعتباراً من اليوم الخميس.فيما وتلقى قوجة الجرعة المعززة بلقاح (توركوفاك) الذي حصل على رخصة الاستخدام الطارئ يوم 22 ديسمبر/كانون الأول الجاري، وفق (الأناضول).وأعلن قوجة في تصريح له خلال تلقيه اللقاح: "عن توفر (توركوفاك) المحلي في المدن الطبية للتطعيم اعتبارا من غد الخميس".ودعا المواطنين بالتطعيم بلقاح (توركوفاك) وخاصة الجرعة المعززة، مشيراً إلى نجاح العلماء الأتراك في صنع لقاح محلي 100 بالمئة.