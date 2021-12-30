عاجل

  • النخالة: إذا استشهد الأسير أبو هواش فإننا سنعتبر ذلك عملية اغتيال قام بها العدو مع سبق الاصرار

دولي

تركيا: توفير لقاح (توركوفاك) المحلي اعتباراً من اليوم

تركيا: توفير لقاح (توركوفاك) المحلي اعتباراً من اليوم
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
كشف فخر الدين قوجة، وزير الصحة التركي، أمس الأربعاء، عن توفر لقاح (توركوفاك) المحلي للتطعيم اعتباراً من اليوم الخميس.

فيما وتلقى قوجة  الجرعة المعززة بلقاح (توركوفاك) الذي حصل على رخصة الاستخدام الطارئ يوم 22 ديسمبر/كانون الأول الجاري، وفق (الأناضول).

وأعلن قوجة في تصريح له خلال تلقيه اللقاح: "عن توفر (توركوفاك) المحلي في المدن الطبية للتطعيم اعتبارا من غد الخميس".

ودعا المواطنين بالتطعيم بلقاح (توركوفاك) وخاصة الجرعة المعززة، مشيراً إلى نجاح العلماء الأتراك في صنع لقاح محلي 100 بالمئة.

أخبار ذات صلة

إيران تطلق صاروخ إلى الفضاء يحمل معدات بحثية

إيران تطلق صاروخ إلى الفضاء يحمل معدات بحثية

زلزال بقوة 5.1 يضرب ساحل شرق تايوان

زلزال بقوة 5.1 يضرب ساحل شرق تايوان

بريطانيا ستقدم 105 مليون استرليني لمواجهة متحور (أوميكرون) في الدول الفقيرة

بريطانيا ستقدم 105 مليون استرليني لمواجهة متحور (أوميكرون) في الدول الفقيرة

كوريا الجنوبية تشرع في بناء غواصة عسكرية جديدة

كوريا الجنوبية تشرع في بناء غواصة عسكرية جديدة

هبوط اضطراري لطائرة أمريكية في مطار بن غوريون

هبوط اضطراري لطائرة أمريكية في مطار بن غوريون

الصين على أعتاب تحقيق ثورة &#34;المراحيض&#34; في المدارس ورياض الأطفال

الصين على أعتاب تحقيق ثورة "المراحيض" في المدارس ورياض الأطفال

الصين: أمريكا ستدفع ثمناً باهظاً بسبب تايوان

الصين: أمريكا ستدفع ثمناً باهظاً بسبب تايوان

الصين: مستعدون لبذل كل الجهود لإعادة التوحيد مع تايوان بشكل سلمي

الصين: مستعدون لبذل كل الجهود لإعادة التوحيد مع تايوان بشكل سلمي

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

عطون يدعو إلى وقفة جادة للدفاع عن الهوية الفلسطينية في القدس

عطون يدعو إلى وقفة جادة للدفاع عن الهوية الفلسطينية في القدس

الخارجية الفلسطينية: دولة الاحتلال تنهي العام بارتكاب المزيد من الجرائم بحق شعبنا

الخارجية الفلسطينية: دولة الاحتلال تنهي العام بارتكاب المزيد من الجرائم بحق شعبنا

الدعليس يعلن جملة من القرارات لدعم القطاع الإعلامي بغزة

الدعليس يعلن جملة من القرارات لدعم القطاع الإعلامي بغزة

معايعة: المتحف الافتراضي الفلسطيني جاء لتعزيز فهم التاريخ باستخدام التكنولوجيا الحديثة

معايعة: المتحف الافتراضي الفلسطيني جاء لتعزيز فهم التاريخ باستخدام التكنولوجيا الحديثة

تيسير خالد يهنئ الإخوة في حركة (فتح) بالذكرى السابعة والخمسين للانطلاقة

تيسير خالد يهنئ الإخوة في حركة (فتح) بالذكرى السابعة والخمسين للانطلاقة

الاحتلال يمنع احتفالات رأس السنة في غلاف غزة

الاحتلال يمنع احتفالات رأس السنة في غلاف غزة

علا عوض تستعرض أوضاع الفلسطينيين في نهاية عام 2021

علا عوض تستعرض أوضاع الفلسطينيين في نهاية عام 2021

قوات الاحتلال تداهم وتفتش عددا من المنازل في طوباس وطمون

قوات الاحتلال تداهم وتفتش عددا من المنازل في طوباس وطمون

منوعات

أحمد الفيشاوي لم يعلق على خبر طلاقه ... وهذا ما فعله

أحمد الفيشاوي لم يعلق على خبر طلاقه ... وهذا ما فعله

شاهد: نجوم الفن يحتفلون بعيد ميلاد أشرف زكي في غياب زوجته روجينا

شاهد: نجوم الفن يحتفلون بعيد ميلاد أشرف زكي في غياب زوجته روجينا

محمد رشاد ينشر صورة برفقة حبيبته الجديدة.. وهذا ما قالته مي حلمي

محمد رشاد ينشر صورة برفقة حبيبته الجديدة.. وهذا ما قالته مي حلمي

أول تعليق من سمية الألفي على انفصال أحمد الفيشاوي

أول تعليق من سمية الألفي على انفصال أحمد الفيشاوي

رد صادم من إلهام شاهين عن سبب حصولها على تكريمات كثيرة

رد صادم من إلهام شاهين عن سبب حصولها على تكريمات كثيرة

&#34;لأنه يحرض على التحرش&#34;.. عمرو دياب يتعرض لهجوم حاد عبر مواقع السوشيال ميديا

"لأنه يحرض على التحرش".. عمرو دياب يتعرض لهجوم حاد عبر مواقع السوشيال ميديا

ابنة رشوان توفيق ترفع قضية ثالثة ضد والدها

ابنة رشوان توفيق ترفع قضية ثالثة ضد والدها

هاني شاكر يتعرض لموقف محرج بسبب (كورونا)

هاني شاكر يتعرض لموقف محرج بسبب (كورونا)

ندى الكامل تعلن انفصالها عن أحمد الفيشاوي

ندى الكامل تعلن انفصالها عن أحمد الفيشاوي

تامر حسني يكشف حصوله على درع فنان العام ومفاجأة خاصة ليلة راس السنة

تامر حسني يكشف حصوله على درع فنان العام ومفاجأة خاصة ليلة راس السنة

عربي

الأردن تسجل ثماني إصابات جديدة بالمتحور (أوميكرون)

الأردن تسجل ثماني إصابات جديدة بالمتحور (أوميكرون)

السودان: قطع الاتصالات والإنترنت والطرق قبيل انطلاق المظاهرات

السودان: قطع الاتصالات والإنترنت والطرق قبيل انطلاق المظاهرات

العراق: الرئيس صالح يوقع مرسوم دعوة مجلس النواب للانعقاد

العراق: الرئيس صالح يوقع مرسوم دعوة مجلس النواب للانعقاد

السعودية تشدد تطبيق إجراءات لمواجهة (كورونا) وعقوبات مالية لمن يخالف الأمر

السعودية تشدد تطبيق إجراءات لمواجهة (كورونا) وعقوبات مالية لمن يخالف الأمر