نوفل: أكثر من 40 ألف فرصة عمل ستوفرها الخطط المطروحة لإعادة الإعمار بغزة

قال أسامة نوفل





وأشار مدير عام السياسات والتخطيط في وزارة الاقتصاد إلى الخطط المطروحة في موضوع إعادة الإعمار وبناء المدن السكنية الثلاثة، ستخلق أكثر من 15 ألف فرصة عمل بشكل مباشر وما يزيد عن 25 ألف فرصة عمل بشكل غير مباشر، وفق (الرأي) الفلسطينية.



وأضاف نوفل: "السماح بدخول المزيد من غزة للعمل في أراضينا المحتلة وسماح الاحتلال بتصدير المنتجات من شأنه أن يكون له تأثيراً إيجابياً على النمو الاقتصادي في القطاع الفترة القادمة".





رام الله - دنيا الوطنمدير عام السياسات والتخطيط في وزارة الاقتصاد بغزة، اليوم الخميس، إن الوضع الاقتصادي في غزة سيتحسن وينتعش خلال 2022 إذا استمر الجانب المصري في زيادة تسهيلاته للقطاع.