شاهد: إعادة وضع ملصقات التباعد بالمسجد الحرام في السعودية



















رام الله - دنيا الوطنوضعت، اليوم الخميس، ملصقات التباعد الجسدي بالمسجد الحرام، من داخل الحرم المكي الشريف؛ وذلك في ظل تزايد أعداد الإصابات في المملكة.وكانت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي قد قررت إعادة إجراءات التباعد الجسدي في المسجد الحرام والمسجد النبوي ابتداء من الساعة السابعة صباحًا من اليوم الخميس، وفق (القبس).وقال مصدر في الرئاسة: "إنه سيتم تطبيق التباعد الجسدي بين المصلين، وإعادة توزيع المصليات، وتوزيع المعتمرين على مسارات الطواف الافتراضية، بما يحقق تطبيق الإجراءات الاحترازية؛ حفاظاً على صحة وسلامة القاصدين".وأضاف: "ضرورة التزام جميع قاصدي الحرمين الشريفين والعاملين فيهما بالإجراءات الاحترازية، بارتداء الكمامات، والتقيد بمواعيد الدخول حسب التصاريح الصادرة من التطبيقات المعتمدة، والحفاظ على مسافة التباعد الجسدي، والتقيد بتعليمات الجهات العاملة في الحرمين الشريفين".