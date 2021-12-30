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السودان: قطع الاتصالات والإنترنت والطرق قبيل انطلاق المظاهرات

السودان: قطع الاتصالات والإنترنت والطرق قبيل انطلاق المظاهرات
رام الله - دنيا الوطن
قطعت السلطات السودانية الاتصالات والإنترنت عن الهواتف المحمولة في البلاد، اليوم الخميس، يأتي ذلك تزامناً مع دعوات لانطلاق مظاهرات في مدن عدة للمطالبة بانسحاب الجيش من الحياة السياسية.

كما قطعت قوات الأمن الطرق المؤدية إلى الخرطوم، ووضعت حاويات على الجسور التي تربط العاصمة بضواحيها، لمنع التئام المحتجين في مكان واحد، وفق ما جاء على موقع (سكاي نيوز عربية).

واليوم الخميس، يترقب السودان، احتجاجات جديدة دعا إليها تجمع المهنيين، رفضا للاتفاق السياسي بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك.

وفي 25 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أصدر قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، قرارات، قال إنها لتصحيح مسار الثورة أبرزها حلّ مجلسي السيادة والوزراء، وفرض حالة الطوارئ، وشكّل لاحقا مجلس سيادة من مدنيين وعسكريين.

ووقّع البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك اتفاقاً سياسياً في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، عاد بموجبه الأخير إلى منصبه رئيسا للوزراء، ورغم ذلك ترفض قوى مدنية وسياسية الاتفاق وتطالب بنقل السلطة بالكامل إلى المدنيين.

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