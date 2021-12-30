شؤون فلسطينية

رام الله: مهرجان مركزي إحياء للذكرى الـ 57 لانطلاقة الثورة الفلسطينية

رام الله: مهرجان مركزي إحياء للذكرى الـ 57 لانطلاقة الثورة الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
أحيت محافظة رام الله والبيرة، اليوم الخميس، الذكرى الـ 57 لانطلاقة الثورة الفلسطينية، وحركة "فتح"، في مهرجان مركزي.

وتجمع آلاف المواطنين في مسيرة انطلقت وسط دوار المنارة، حيث أقيم المهرجان، بحضور آلاف عدد من أعضاء اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية والمجلس الثوري لحركة "فتح"، وقوى وفصائل العمل الوطني.

وفي كلمته، قال نائب رئيس فتح محمود العالول "إن ذكرى انطلاقة الثورة هي ذكرى عزيزة على قلوبنا جميعاً، وذكرى مؤثرة على مشاعرنا، وهي ذكرى المسيرة التي ملّكت هذا الشعب الفلسطيني هويته النضالية، وهي ذكرى الفداء، وثورة المستحيل التي حولتها إلى واقع قائم مستمر حتى النصر".

وأضاف: "رغم قتامة الصورة وضبابتيها أحيانا إلا أننا مستمرون، وهذا هو عهدنا لكم حتى تحقيق النصر، لأن قضيتنا هي قضية عادلة، ونقول لياسر عرفات أننا كما كنت لا زلنا نرى بصيص النور في نهاية النفق، حتى نحقق الحلم الذي بحثت عنه، هو أن يرفع شبل من أشبالنا أو زهرة من زهراتنا علم فلسطين فوق مآذن وكنائس القدس، ونؤمن أيضاً بما كان يردده الشهيد خليل الوزير بأن النصر وليد لحظة.

وتابع العالول: "بوحدتنا يمكننا أن نصنع كل شيء، وهنا لا بد أن نترحم على كل شهداءنا، وآخر الشهيد الطفل عرفات محمود داوود الذي استشهد الليلة الماضية في بلدة بيت دقو أثناء رفع للعلم الفلسطيني".

ووجه التحية إلى الأسير المضرب عن الطعام لليوم الـ 136 هشام أبو هواش، وإلى أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح المعتقلين في سجون الاحتلال، مروان البرغوثي، وكريم يونس الذي يدخل خلال الأيام المقبلة عامه الـ40 في السجون، كما وجه التحية لكافة الأسرى في سجون الاحتلال الاسرائيلي.

وشدد العالول على أن جرائم الاحتلال والمستوطنين المتواصلة في المدن والقرى والبلدات، لا يمكن أن تستمر، حيث هبّ أبناء شعبنا فيها من أجل مواجهة هذه الجرائم.

ولفت إلى أنه رغم شلال الدم الذي دفعه أبناء شعبنا طوال هذه السنوات، إلا أنه لن يتوقف عن النضال ومقاومة الاحتلال حتى تحقيق الحرية والاستقلال، وإقامة الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس.

من جانبه، استذكر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف، عطاء الحركة الكبير الذي قدمته وتقدمه منذ إعلان انطلاقها.

وأضاف، أن حركة فتح لطالما شكلت رافدا للعمل النضالي، وحرصت على مشاركة فصائل العمل الوطني في مقارعة ومواجهة الاحتلال الإسرائيلي في كافة المواقع والميادين.

وأشار أبو يوسف، إلى أن شعبنا في هذه الأيام أحوج إلى تحقيق الوحدة الفلسطينية التي يجب أن تنجر وينهى الانقسام، حتى يتم التفرغ لمقاومة هذا الاحتلال الذي يصعد من جرائمه بحق أبناء شعبنا.

وحمل المشاركون في المهرجان العلم الفلسطيني، ورايات حركة فتح، وألقيت قصائد وطنية، كما قدم الفنان الفلسطيني محمد نواهضة مجموعة من الأغاني الوطنية بهذه المناسبة.

أخبار ذات صلة

نوفل: أكثر من 40 ألف فرصة عمل ستوفرها الخطط المطروحة لإعادة الإعمار بغزة

نوفل: أكثر من 40 ألف فرصة عمل ستوفرها الخطط المطروحة لإعادة الإعمار بغزة

الشيخ: خلال ساعات سيتم الإعلان عن أسماء أول دفعة لم شمل للعائلات بغزة

الشيخ: خلال ساعات سيتم الإعلان عن أسماء أول دفعة لم شمل للعائلات بغزة

عطون يدعو إلى وقفة جادة للدفاع عن الهوية الفلسطينية في القدس

عطون يدعو إلى وقفة جادة للدفاع عن الهوية الفلسطينية في القدس

ست وفيات و264 إصابة جديدة بـ(كورونا) في الضفة وغزة خلال الـ24 ساعة الماضية

ست وفيات و264 إصابة جديدة بـ(كورونا) في الضفة وغزة خلال الـ24 ساعة الماضية

عورتاني: 182 مليون دولار التكلفة المالية للاحتياجات المدرسية في غزة والضفة

عورتاني: 182 مليون دولار التكلفة المالية للاحتياجات المدرسية في غزة والضفة

الخارجية الفلسطينية: دولة الاحتلال تنهي العام بارتكاب المزيد من الجرائم بحق شعبنا

الخارجية الفلسطينية: دولة الاحتلال تنهي العام بارتكاب المزيد من الجرائم بحق شعبنا

الرئيس عباس: نرحب بمواقف الملك سلمان الداعمة لحقوق شعبنا

الرئيس عباس: نرحب بمواقف الملك سلمان الداعمة لحقوق شعبنا

اليوم الثالث لاستفتاء &#34;دنيا الوطن&#34;: مروان البرغوثي يتصدر الشخصية الفصائلية الأكثر تأثيراً في 2021

اليوم الثالث لاستفتاء "دنيا الوطن": مروان البرغوثي يتصدر الشخصية الفصائلية الأكثر تأثيراً في 2021

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

عطون يدعو إلى وقفة جادة للدفاع عن الهوية الفلسطينية في القدس

عطون يدعو إلى وقفة جادة للدفاع عن الهوية الفلسطينية في القدس

الخارجية الفلسطينية: دولة الاحتلال تنهي العام بارتكاب المزيد من الجرائم بحق شعبنا

الخارجية الفلسطينية: دولة الاحتلال تنهي العام بارتكاب المزيد من الجرائم بحق شعبنا

الدعليس يعلن جملة من القرارات لدعم القطاع الإعلامي بغزة

الدعليس يعلن جملة من القرارات لدعم القطاع الإعلامي بغزة

معايعة: المتحف الافتراضي الفلسطيني جاء لتعزيز فهم التاريخ باستخدام التكنولوجيا الحديثة

معايعة: المتحف الافتراضي الفلسطيني جاء لتعزيز فهم التاريخ باستخدام التكنولوجيا الحديثة

تيسير خالد يهنئ الإخوة في حركة (فتح) بالذكرى السابعة والخمسين للانطلاقة

تيسير خالد يهنئ الإخوة في حركة (فتح) بالذكرى السابعة والخمسين للانطلاقة

الاحتلال يمنع احتفالات رأس السنة في غلاف غزة

الاحتلال يمنع احتفالات رأس السنة في غلاف غزة

علا عوض تستعرض أوضاع الفلسطينيين في نهاية عام 2021

علا عوض تستعرض أوضاع الفلسطينيين في نهاية عام 2021

قوات الاحتلال تداهم وتفتش عددا من المنازل في طوباس وطمون

قوات الاحتلال تداهم وتفتش عددا من المنازل في طوباس وطمون

منوعات

أحمد الفيشاوي لم يعلق على خبر طلاقه ... وهذا ما فعله

أحمد الفيشاوي لم يعلق على خبر طلاقه ... وهذا ما فعله

شاهد: نجوم الفن يحتفلون بعيد ميلاد أشرف زكي في غياب زوجته روجينا

شاهد: نجوم الفن يحتفلون بعيد ميلاد أشرف زكي في غياب زوجته روجينا

محمد رشاد ينشر صورة برفقة حبيبته الجديدة.. وهذا ما قالته مي حلمي

محمد رشاد ينشر صورة برفقة حبيبته الجديدة.. وهذا ما قالته مي حلمي

أول تعليق من سمية الألفي على انفصال أحمد الفيشاوي

أول تعليق من سمية الألفي على انفصال أحمد الفيشاوي

رد صادم من إلهام شاهين عن سبب حصولها على تكريمات كثيرة

رد صادم من إلهام شاهين عن سبب حصولها على تكريمات كثيرة

&#34;لأنه يحرض على التحرش&#34;.. عمرو دياب يتعرض لهجوم حاد عبر مواقع السوشيال ميديا

"لأنه يحرض على التحرش".. عمرو دياب يتعرض لهجوم حاد عبر مواقع السوشيال ميديا

ابنة رشوان توفيق ترفع قضية ثالثة ضد والدها

ابنة رشوان توفيق ترفع قضية ثالثة ضد والدها

هاني شاكر يتعرض لموقف محرج بسبب (كورونا)

هاني شاكر يتعرض لموقف محرج بسبب (كورونا)

ندى الكامل تعلن انفصالها عن أحمد الفيشاوي

ندى الكامل تعلن انفصالها عن أحمد الفيشاوي

تامر حسني يكشف حصوله على درع فنان العام ومفاجأة خاصة ليلة راس السنة

تامر حسني يكشف حصوله على درع فنان العام ومفاجأة خاصة ليلة راس السنة

عربي

الأردن تسجل ثماني إصابات جديدة بالمتحور (أوميكرون)

الأردن تسجل ثماني إصابات جديدة بالمتحور (أوميكرون)

السودان: قطع الاتصالات والإنترنت والطرق قبيل انطلاق المظاهرات

السودان: قطع الاتصالات والإنترنت والطرق قبيل انطلاق المظاهرات

العراق: الرئيس صالح يوقع مرسوم دعوة مجلس النواب للانعقاد

العراق: الرئيس صالح يوقع مرسوم دعوة مجلس النواب للانعقاد

السعودية تشدد تطبيق إجراءات لمواجهة (كورونا) وعقوبات مالية لمن يخالف الأمر

السعودية تشدد تطبيق إجراءات لمواجهة (كورونا) وعقوبات مالية لمن يخالف الأمر