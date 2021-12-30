شؤون فلسطينية

عطون يدعو إلى وقفة جادة للدفاع عن الهوية الفلسطينية في القدس

عطون يدعو إلى وقفة جادة للدفاع عن الهوية الفلسطينية في القدس
رام الله - دنيا الوطن
دعا النائب في المجلس التشريعي، أحمد عطون، اليوم
الخميس، إلى "وقفة جادة وحقيقة" للدفاع عن القدس ومقدساتها والهوية الفلسطينية فيها، مبينا أن 2021 حفِل بمخططات الاحتلال لتهيئة حسم قضية المدينة.

وأكد عطون وجوب التحرك والضغط على الاحتلال لكبح
جماحه وأطماعه بالمدينة، "حتى لا نكون أمام صورة ضبابية"، مشددا على أن ثقتنا في الشعب الفلسطيني بكل أماكن تواجده، للدفاع عن القدس وتحريرها.

ونبه النائب المبعد قسرًا عن القدس، إلى أن الاحتلال
يشن حرباً مفتوحة بكل ما تعنيه الكلمة على المقدسات والوجود والهوية في المدينة المقدسة، وقد شهد عام 2021 أسوأ فصولها، وقال: "عام 2021 من أسوأ الأعوام التي مرّت على مدينة القدس من قبل الاحتلال واعتداءاته التي يُمارسها عبر مختلف مؤسساته".

وأضاف: "رأينا خلال العام الكثير من التشريعات التي
سُنّت بحق مدينة القدس من أجل تهويد المدينة وأسرلتها"، وصرح أن "الاحتلال يرى أن الظروف مواتية لتنفيذ
مشاريعه في القدس في ظل ارتماء الكثير من الدول العربية بأحضان الاحتلال تحت شعار التطبيع؛ وهو يرى أن باستطاعته حسم قضية القدس التي تُمثل له قضية استراتيجية".

واعتبر أن حالة التخاذل الرسمي العربي والإسلامي والفلسطيني، قوّت موقف الاحتلال في تنفيذ مشاريعه بحق القدس ومقدساتها؛ حيث تُركت المدينة يتيمة تُدافع وحدها عن وجودها وعن هويتها وعن فلسطينيتها، وأشار عطون إلى "عمليات الملاحقة والقتل والاعتقال والمصادرة غير مسبوقة في القدس من قبل الاحتلال، قائلا: "نحن في حالة حرب مفتوحة على هويتنا ووجودنا في المدينة".

وثمّن حالة التعاطف والتضامن الشعبي العربي والإسلامي والمؤسساتي الموجود مع القدس والداعم لصمود المواطنين فيها، مستدركا في الوقت ذاته أن "كل هذه الجهود لم توقف الهجمة الإسرائيلية على المدينة ومقدساتها وأهلها"، وتابع: "2021 عام حزين في مدينة القدس وعلى أهل ومقدسات المدينة"، منبها في الوقت ذاته إلى أن معركة "سيف القدس" التي خاضتها المقاومة مع الاحتلال الإسرائيلي في مايو الماضي، أثبتت أن المقاومين وحدهم من يدافعون عن المدينة، حتى تبقى القضية حيّة وللدفاع عن وجودنا وكرامتنا.

واستدرك: "لكن حقيقة ممارسات واعتداءات وإجراءات
الاحتلال متقدمة جدًا لفرض الرواية الإسرائيلية والتهويد لتاريخنا ووجودنا في حرب مفتوحة على أجيالنا، عبر أسرلة المناهج والاعتقالات ومصادرة الأراضي والممتلكات وهدم المنازل وسياسة الإبعاد عن المسجد الأقصى والقدس".

وأضاف أن "القدس اليوم تستصرخ العالمين العربي
والإسلامي والمجتمع الفلسطيني لتطهيرها من دنس واعتداءات الاحتلال؛ لعل هذه الصرخة يكون لها صدى ومُجيب لدى الجميع للانتصار لكرامة وعقيدة الأمة".

وقرأ الصورة في القدس خلال العام القادم بأنها
"سوداوية"، مبينا أن الاحتلال اليوم يهيئ الأجواء عبر قوانين سُنت وميزانيات رُصدت لصالح الاستيطان في المدينة، وذلك لحسم ملف المدينة.

أخبار ذات صلة

نوفل: أكثر من 40 ألف فرصة عمل ستوفرها الخطط المطروحة لإعادة الإعمار بغزة

نوفل: أكثر من 40 ألف فرصة عمل ستوفرها الخطط المطروحة لإعادة الإعمار بغزة

الشيخ: خلال ساعات سيتم الإعلان عن أسماء أول دفعة لم شمل للعائلات بغزة

الشيخ: خلال ساعات سيتم الإعلان عن أسماء أول دفعة لم شمل للعائلات بغزة

رام الله: مهرجان مركزي إحياء للذكرى الـ 57 لانطلاقة الثورة الفلسطينية

رام الله: مهرجان مركزي إحياء للذكرى الـ 57 لانطلاقة الثورة الفلسطينية

ست وفيات و264 إصابة جديدة بـ(كورونا) في الضفة وغزة خلال الـ24 ساعة الماضية

ست وفيات و264 إصابة جديدة بـ(كورونا) في الضفة وغزة خلال الـ24 ساعة الماضية

عورتاني: 182 مليون دولار التكلفة المالية للاحتياجات المدرسية في غزة والضفة

عورتاني: 182 مليون دولار التكلفة المالية للاحتياجات المدرسية في غزة والضفة

الخارجية الفلسطينية: دولة الاحتلال تنهي العام بارتكاب المزيد من الجرائم بحق شعبنا

الخارجية الفلسطينية: دولة الاحتلال تنهي العام بارتكاب المزيد من الجرائم بحق شعبنا

الرئيس عباس: نرحب بمواقف الملك سلمان الداعمة لحقوق شعبنا

الرئيس عباس: نرحب بمواقف الملك سلمان الداعمة لحقوق شعبنا

اليوم الثالث لاستفتاء &#34;دنيا الوطن&#34;: مروان البرغوثي يتصدر الشخصية الفصائلية الأكثر تأثيراً في 2021

اليوم الثالث لاستفتاء "دنيا الوطن": مروان البرغوثي يتصدر الشخصية الفصائلية الأكثر تأثيراً في 2021

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

عطون يدعو إلى وقفة جادة للدفاع عن الهوية الفلسطينية في القدس

عطون يدعو إلى وقفة جادة للدفاع عن الهوية الفلسطينية في القدس

الخارجية الفلسطينية: دولة الاحتلال تنهي العام بارتكاب المزيد من الجرائم بحق شعبنا

الخارجية الفلسطينية: دولة الاحتلال تنهي العام بارتكاب المزيد من الجرائم بحق شعبنا

الدعليس يعلن جملة من القرارات لدعم القطاع الإعلامي بغزة

الدعليس يعلن جملة من القرارات لدعم القطاع الإعلامي بغزة

معايعة: المتحف الافتراضي الفلسطيني جاء لتعزيز فهم التاريخ باستخدام التكنولوجيا الحديثة

معايعة: المتحف الافتراضي الفلسطيني جاء لتعزيز فهم التاريخ باستخدام التكنولوجيا الحديثة

تيسير خالد يهنئ الإخوة في حركة (فتح) بالذكرى السابعة والخمسين للانطلاقة

تيسير خالد يهنئ الإخوة في حركة (فتح) بالذكرى السابعة والخمسين للانطلاقة

الاحتلال يمنع احتفالات رأس السنة في غلاف غزة

الاحتلال يمنع احتفالات رأس السنة في غلاف غزة

علا عوض تستعرض أوضاع الفلسطينيين في نهاية عام 2021

علا عوض تستعرض أوضاع الفلسطينيين في نهاية عام 2021

قوات الاحتلال تداهم وتفتش عددا من المنازل في طوباس وطمون

قوات الاحتلال تداهم وتفتش عددا من المنازل في طوباس وطمون

منوعات

أحمد الفيشاوي لم يعلق على خبر طلاقه ... وهذا ما فعله

أحمد الفيشاوي لم يعلق على خبر طلاقه ... وهذا ما فعله

شاهد: نجوم الفن يحتفلون بعيد ميلاد أشرف زكي في غياب زوجته روجينا

شاهد: نجوم الفن يحتفلون بعيد ميلاد أشرف زكي في غياب زوجته روجينا

محمد رشاد ينشر صورة برفقة حبيبته الجديدة.. وهذا ما قالته مي حلمي

محمد رشاد ينشر صورة برفقة حبيبته الجديدة.. وهذا ما قالته مي حلمي

أول تعليق من سمية الألفي على انفصال أحمد الفيشاوي

أول تعليق من سمية الألفي على انفصال أحمد الفيشاوي

رد صادم من إلهام شاهين عن سبب حصولها على تكريمات كثيرة

رد صادم من إلهام شاهين عن سبب حصولها على تكريمات كثيرة

&#34;لأنه يحرض على التحرش&#34;.. عمرو دياب يتعرض لهجوم حاد عبر مواقع السوشيال ميديا

"لأنه يحرض على التحرش".. عمرو دياب يتعرض لهجوم حاد عبر مواقع السوشيال ميديا

ابنة رشوان توفيق ترفع قضية ثالثة ضد والدها

ابنة رشوان توفيق ترفع قضية ثالثة ضد والدها

هاني شاكر يتعرض لموقف محرج بسبب (كورونا)

هاني شاكر يتعرض لموقف محرج بسبب (كورونا)

ندى الكامل تعلن انفصالها عن أحمد الفيشاوي

ندى الكامل تعلن انفصالها عن أحمد الفيشاوي

تامر حسني يكشف حصوله على درع فنان العام ومفاجأة خاصة ليلة راس السنة

تامر حسني يكشف حصوله على درع فنان العام ومفاجأة خاصة ليلة راس السنة

عربي

الأردن تسجل ثماني إصابات جديدة بالمتحور (أوميكرون)

الأردن تسجل ثماني إصابات جديدة بالمتحور (أوميكرون)

السودان: قطع الاتصالات والإنترنت والطرق قبيل انطلاق المظاهرات

السودان: قطع الاتصالات والإنترنت والطرق قبيل انطلاق المظاهرات

العراق: الرئيس صالح يوقع مرسوم دعوة مجلس النواب للانعقاد

العراق: الرئيس صالح يوقع مرسوم دعوة مجلس النواب للانعقاد

السعودية تشدد تطبيق إجراءات لمواجهة (كورونا) وعقوبات مالية لمن يخالف الأمر

السعودية تشدد تطبيق إجراءات لمواجهة (كورونا) وعقوبات مالية لمن يخالف الأمر