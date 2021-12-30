ست وفيات و264 إصابة جديدة بـ(كورونا) في الضفة وغزة خلال الـ24 ساعة الماضية

ست وفيات و264 إصابة جديدة بـ(كورونا) و325 حالة تعافي بالضفة وغزة خلال الـ24 ساعة الماضية.





وأشارت إلى أن نسبة التعافي من فيروس (كورونا) في فلسطين بلغت 98.2% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.8% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.



ولفتت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طوباس 12، بيت لحم 26، طولكرم 11، الخليل 22، رام الله والبيرة 32، جنين 11، ضواحي القدس 2، سلفيت 3، نابلس17، قلقيلية 0، أريحا والأغوار 4، قطاع غزة 124".



وأضافت الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طوباس 3، بيت لحم 37، طولكرم 10، الخليل 39، رام الله والبيرة 76، جنين 22، ضواحي القدس 3، سلفيت 1، نابلس17، قلقيلية 0، أريحا والأغوار 2، قطاع غزة 115".



وسجلت حالة وفاة في قطاع غزة، حالتان في الخليل، حالة في بيت لحم، حالة في جنين، حالة في طولكرم، نتيجة الإصابة بفيروس كورونا.



ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 55 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 116 مريضاً، بينهم 19 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.





رام الله - دنيا الوطنأعلنت مي الكيلة وزيرة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل