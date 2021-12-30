شؤون فلسطينية

عورتاني: 182 مليون دولار التكلفة المالية للاحتياجات المدرسية في غزة والضفة

عورتاني: 182 مليون دولار التكلفة المالية للاحتياجات المدرسية في غزة والضفة
مروان عورتاني وزير التربية والتعليم
رام الله - دنيا الوطن
قال مروان عورتاني وزير التربية والتعليم، إن الوزارة أطلقت برنامج "تبني المدارس" لتعظيم المساهمة المجتمعية في التعليم وتوفير بيئة مدرسية آمنة وصحية محصنة من أي ابتزاز سياسي تمويلي، ولتحقيق سيادية التعليم والمناهج، حرصاً على القرار الوطني المستقل في التعليم.

وأضاف عورتاني في حديث لتلفزيون فلسطين: "تم تخصيص بطاقة لكل مدرسة تعبر عن احتياجاتها، ثم عمل مسح وطني للنتائج، حيث تبين وجود مئات المدارس في الضفة وغزة والقدس بحاجة إلى تأهيل شامل، والبعض بحاجة لتأهيل جزئي، وعدد آخر بحاجة لتمكين علمي وتكنولوجي".

وكشف عورتاني عن أن التكلفة المالية للاحتياجات المدرسية المرصودة في الضفة الغربية تبلغ 134 مليون دولار، وفي غزة 48 مليون دولار، وفي القدس فإن الوضع أكثر تعقيداً، مشيراً إلى الحاجة لوجود مدارس جديدة نتيجة الاكتظاظ، ولأهمية الانخراط المجتمعي الجاد لتمويل التعليم ذاتياً مع الترحيب بأي مساعدة من أي جهة مانحة دون أن تكون مشروطة.

وأشار عورتاني إلى اطلاق مشروع التبني منذ شهر آب/أغسطس الماضي، وبدأ العمل الميداني بعد شهرين، قائلاً: "قيمة التبني المتوفر حتى اليوم والذي يمتد لمدة خمسة أعوام بلغ حوالي 70 مليون ونصف المليون دولار خصصت لأعمال التأهيل والصيانة، و34 مليون دولار خصصت لمباني جديدة، وبالتالي المجموع أكثر من 100 مليون التزامات مجتمعية نحو تطوير وتأهيل المرافق".

أخبار ذات صلة

نوفل: أكثر من 40 ألف فرصة عمل ستوفرها الخطط المطروحة لإعادة الإعمار بغزة

نوفل: أكثر من 40 ألف فرصة عمل ستوفرها الخطط المطروحة لإعادة الإعمار بغزة

الشيخ: خلال ساعات سيتم الإعلان عن أسماء أول دفعة لم شمل للعائلات بغزة

الشيخ: خلال ساعات سيتم الإعلان عن أسماء أول دفعة لم شمل للعائلات بغزة

رام الله: مهرجان مركزي إحياء للذكرى الـ 57 لانطلاقة الثورة الفلسطينية

رام الله: مهرجان مركزي إحياء للذكرى الـ 57 لانطلاقة الثورة الفلسطينية

عطون يدعو إلى وقفة جادة للدفاع عن الهوية الفلسطينية في القدس

عطون يدعو إلى وقفة جادة للدفاع عن الهوية الفلسطينية في القدس

ست وفيات و264 إصابة جديدة بـ(كورونا) في الضفة وغزة خلال الـ24 ساعة الماضية

ست وفيات و264 إصابة جديدة بـ(كورونا) في الضفة وغزة خلال الـ24 ساعة الماضية

الخارجية الفلسطينية: دولة الاحتلال تنهي العام بارتكاب المزيد من الجرائم بحق شعبنا

الخارجية الفلسطينية: دولة الاحتلال تنهي العام بارتكاب المزيد من الجرائم بحق شعبنا

الرئيس عباس: نرحب بمواقف الملك سلمان الداعمة لحقوق شعبنا

الرئيس عباس: نرحب بمواقف الملك سلمان الداعمة لحقوق شعبنا

اليوم الثالث لاستفتاء &#34;دنيا الوطن&#34;: مروان البرغوثي يتصدر الشخصية الفصائلية الأكثر تأثيراً في 2021

اليوم الثالث لاستفتاء "دنيا الوطن": مروان البرغوثي يتصدر الشخصية الفصائلية الأكثر تأثيراً في 2021

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

عطون يدعو إلى وقفة جادة للدفاع عن الهوية الفلسطينية في القدس

عطون يدعو إلى وقفة جادة للدفاع عن الهوية الفلسطينية في القدس

الخارجية الفلسطينية: دولة الاحتلال تنهي العام بارتكاب المزيد من الجرائم بحق شعبنا

الخارجية الفلسطينية: دولة الاحتلال تنهي العام بارتكاب المزيد من الجرائم بحق شعبنا

الدعليس يعلن جملة من القرارات لدعم القطاع الإعلامي بغزة

الدعليس يعلن جملة من القرارات لدعم القطاع الإعلامي بغزة

معايعة: المتحف الافتراضي الفلسطيني جاء لتعزيز فهم التاريخ باستخدام التكنولوجيا الحديثة

معايعة: المتحف الافتراضي الفلسطيني جاء لتعزيز فهم التاريخ باستخدام التكنولوجيا الحديثة

تيسير خالد يهنئ الإخوة في حركة (فتح) بالذكرى السابعة والخمسين للانطلاقة

تيسير خالد يهنئ الإخوة في حركة (فتح) بالذكرى السابعة والخمسين للانطلاقة

الاحتلال يمنع احتفالات رأس السنة في غلاف غزة

الاحتلال يمنع احتفالات رأس السنة في غلاف غزة

علا عوض تستعرض أوضاع الفلسطينيين في نهاية عام 2021

علا عوض تستعرض أوضاع الفلسطينيين في نهاية عام 2021

قوات الاحتلال تداهم وتفتش عددا من المنازل في طوباس وطمون

قوات الاحتلال تداهم وتفتش عددا من المنازل في طوباس وطمون

منوعات

أحمد الفيشاوي لم يعلق على خبر طلاقه ... وهذا ما فعله

أحمد الفيشاوي لم يعلق على خبر طلاقه ... وهذا ما فعله

شاهد: نجوم الفن يحتفلون بعيد ميلاد أشرف زكي في غياب زوجته روجينا

شاهد: نجوم الفن يحتفلون بعيد ميلاد أشرف زكي في غياب زوجته روجينا

محمد رشاد ينشر صورة برفقة حبيبته الجديدة.. وهذا ما قالته مي حلمي

محمد رشاد ينشر صورة برفقة حبيبته الجديدة.. وهذا ما قالته مي حلمي

أول تعليق من سمية الألفي على انفصال أحمد الفيشاوي

أول تعليق من سمية الألفي على انفصال أحمد الفيشاوي

رد صادم من إلهام شاهين عن سبب حصولها على تكريمات كثيرة

رد صادم من إلهام شاهين عن سبب حصولها على تكريمات كثيرة

&#34;لأنه يحرض على التحرش&#34;.. عمرو دياب يتعرض لهجوم حاد عبر مواقع السوشيال ميديا

"لأنه يحرض على التحرش".. عمرو دياب يتعرض لهجوم حاد عبر مواقع السوشيال ميديا

ابنة رشوان توفيق ترفع قضية ثالثة ضد والدها

ابنة رشوان توفيق ترفع قضية ثالثة ضد والدها

هاني شاكر يتعرض لموقف محرج بسبب (كورونا)

هاني شاكر يتعرض لموقف محرج بسبب (كورونا)

ندى الكامل تعلن انفصالها عن أحمد الفيشاوي

ندى الكامل تعلن انفصالها عن أحمد الفيشاوي

تامر حسني يكشف حصوله على درع فنان العام ومفاجأة خاصة ليلة راس السنة

تامر حسني يكشف حصوله على درع فنان العام ومفاجأة خاصة ليلة راس السنة

عربي

الأردن تسجل ثماني إصابات جديدة بالمتحور (أوميكرون)

الأردن تسجل ثماني إصابات جديدة بالمتحور (أوميكرون)

السودان: قطع الاتصالات والإنترنت والطرق قبيل انطلاق المظاهرات

السودان: قطع الاتصالات والإنترنت والطرق قبيل انطلاق المظاهرات

العراق: الرئيس صالح يوقع مرسوم دعوة مجلس النواب للانعقاد

العراق: الرئيس صالح يوقع مرسوم دعوة مجلس النواب للانعقاد

السعودية تشدد تطبيق إجراءات لمواجهة (كورونا) وعقوبات مالية لمن يخالف الأمر

السعودية تشدد تطبيق إجراءات لمواجهة (كورونا) وعقوبات مالية لمن يخالف الأمر