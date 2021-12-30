عورتاني: 182 مليون دولار التكلفة المالية للاحتياجات المدرسية في غزة والضفة

مروان عورتاني

رام الله - دنيا الوطنقالوزير التربية والتعليم، إن الوزارة أطلقت برنامج "تبني المدارس" لتعظيم المساهمة المجتمعية في التعليم وتوفير بيئة مدرسية آمنة وصحية محصنة من أي ابتزاز سياسي تمويلي، ولتحقيق سيادية التعليم والمناهج، حرصاً على القرار الوطني المستقل في التعليم.وأضاف عورتاني في حديث لتلفزيون فلسطين: "تم تخصيص بطاقة لكل مدرسة تعبر عن احتياجاتها، ثم عمل مسح وطني للنتائج، حيث تبين وجود مئات المدارس في الضفة وغزة والقدس بحاجة إلى تأهيل شامل، والبعض بحاجة لتأهيل جزئي، وعدد آخر بحاجة لتمكين علمي وتكنولوجي".وكشف عورتاني عن أن التكلفة المالية للاحتياجات المدرسية المرصودة في الضفة الغربية تبلغ 134 مليون دولار، وفي غزة 48 مليون دولار، وفي القدس فإن الوضع أكثر تعقيداً، مشيراً إلى الحاجة لوجود مدارس جديدة نتيجة الاكتظاظ، ولأهمية الانخراط المجتمعي الجاد لتمويل التعليم ذاتياً مع الترحيب بأي مساعدة من أي جهة مانحة دون أن تكون مشروطة.وأشار عورتاني إلى اطلاق مشروع التبني منذ شهر آب/أغسطس الماضي، وبدأ العمل الميداني بعد شهرين، قائلاً: "قيمة التبني المتوفر حتى اليوم والذي يمتد لمدة خمسة أعوام بلغ حوالي 70 مليون ونصف المليون دولار خصصت لأعمال التأهيل والصيانة، و34 مليون دولار خصصت لمباني جديدة، وبالتالي المجموع أكثر من 100 مليون التزامات مجتمعية نحو تطوير وتأهيل المرافق".