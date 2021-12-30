إيران تطلق صاروخ إلى الفضاء يحمل معدات بحثية

رام الله - دنيا الوطنكشفت دولة إيران، اليوم الخميس، عن إطلاق صاروخ إلى الفضاء يحمل معدات لأغراض بحثية.وقال أحمد حسيني، المتحدث باسم دائرة منظمة الدفاعات الفضائية في وزارة الدفاع: "أرسل (الصاروخ) حامل الأقمار الاصطناعية (سيمرغ) ثلاث شحنات بحثية إلى الفضاء".وأضاف: "خلال مهمة البحث الفضائي هذه، وللمرة الأولى، تم إطلاق ثلاث شحنات بحثية بشكل متزامن على ارتفاع 470 كلم وبسرعة 7.350 آلاف متر في الثانية".وتابع حسيني: "تم تحقيق أهداف البحث الملحوظة لعملية الإطلاق هذه"، فيما ولم يحدد حسيني طبيعة هذه الشحنات، وما إذا تم وضعها في المدار.