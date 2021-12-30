إيران تطلق صاروخ إلى الفضاء يحمل معدات بحثية
كشفت دولة إيران، اليوم الخميس، عن إطلاق صاروخ إلى الفضاء يحمل معدات لأغراض بحثية.
وقال أحمد حسيني، المتحدث باسم دائرة منظمة الدفاعات الفضائية في وزارة الدفاع: "أرسل (الصاروخ) حامل الأقمار الاصطناعية (سيمرغ) ثلاث شحنات بحثية إلى الفضاء".
وأضاف: "خلال مهمة البحث الفضائي هذه، وللمرة الأولى، تم إطلاق ثلاث شحنات بحثية بشكل متزامن على ارتفاع 470 كلم وبسرعة 7.350 آلاف متر في الثانية".
وتابع حسيني: "تم تحقيق أهداف البحث الملحوظة لعملية الإطلاق هذه"، فيما ولم يحدد حسيني طبيعة هذه الشحنات، وما إذا تم وضعها في المدار.
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