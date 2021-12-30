اليوم الثالث لاستفتاء "دنيا الوطن": مروان البرغوثي يتصدر الشخصية الفصائلية الأكثر تأثيراً في 2021









رام الله - دنيا الوطنأظهرت النتائج الأولية، لليوم الثالث لاستفتاء "دنيا الوطن" السنوي، تصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس لشخصية العام، ومروان البرغوثي عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني (فتح) للشخصية الفصائلية الأكثر تأثيراً في 2021.واختار قراء "دنيا الوطن"، الرئيس الفلسطيني محمود عباس لشخصية العام بنسبة 57.9%، ويليه الرئيس التركي رجب طيب أردغان بنسبة 15%، ثم أمير قطر تميم بن حمد بنسبة 6.6%، ويليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بنسبة 5.8%.وفي سؤال الشخصية الفصائلية الأكثر تأثيراً في 2021، تصدر مروان البرغوثي عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني (فتح) بنسبة 35.5%، يليه زياد النخالة، الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي بنسبة 17.1%، ثم حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني (فتح)، بنسبة 16.4%.أما سؤال الشخصية الأبرز في اللجنة المركزية لحركة فتح، تصدر مروان البرغوثي عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني (فتح) بنسبة 49.4%، ويليه محمود العالول نائب رئيس حركة (فتح) 17.1%، ثم توفيق الطيراوي عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح) 10%.وحول سؤال من ترشح للحصول على عضوية اللجنة المركزية لحركة فتح، تصدرت فدوى البرغوثي عضو المجلس الثوري لحركة (فتح) بنسبة 54.8%، ويليها عدنان عيث محافظ القدس وعضو المجلس الثوري لحركة (فتح) بنسبة 27.5، ويليه أحمد عساف المشرف العام على الإعلام الرسمي والوزير بنسبة 10.7%.وحول الشخصية الحكومية الأبرز، تصدرت مي الكيلة وزيرة الصحة، بنسبة 50.2%، تليها آمال حمد وزيرة شؤون المرأة بنسبة 33.1%، ويليه عاطف أبو سيف وزير الثقافة، بنسبة 3.5%.وتصدر عصام الدعليس رئيس لجنة المتابعة الحكومية سؤال أبرز شخصية حكومية في قطاع غزة بنسبة 41.4%، ويليه يوسف أبو الريش وكيل وزارة الصحة بنسبة 23%، ثم غازي حمد وكيل وزارة التنمية 9.5%.ويرى قراء "دنيا الوطن"، المشاركون بالاستفتاء بيومه الثالث، أن إبراهيم ملحم، الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، كان أبرز ناطق إعلامي حكومي بنسبة 63.1%، يليه إياد البزم، الناطق باسم وزارة الداخلية بغزة، بنسبة 12.4%، ثم أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة بغزة بنسبة 7.6%.وأطلقت "دنيا الوطن"، استفتاءها السنوي، لشخصية العام 2021، فجر يوم الثلاثاء الماضي، ويستمر التصويت حتى يوم 31 كانون الأول/ ديسمبر الحالي.