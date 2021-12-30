العراق: الرئيس صالح يوقع مرسوم دعوة مجلس النواب للانعقاد

رام الله - دنيا الوطنأعلن رئيس دولة العراق برهم صالح، اليوم الخميس، عن توقيع مرسوم دعوة مجلس النواب للانعقاد في 9 كانون الثاني/ يناير 2022.وقال صالح في تغريدة على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "إنه وقع المرسوم الجمهوري لدعوة مجلس النواب الجديد للانعقاد يوم الأحد، 9 كانون الثاني/ يناير 2022".وأضاف: "الآمال معقودة لتلبية الاستحقاق الوطني بتشكيل حكومة مقتدرة فاعلة تحمي مصالح البلد وتعزز السيادة، حامية وخادمة للعراقيين، وهذا يستوجب التكاتف من أجل تحقيق الإصلاح المطلوب لعراق مستقر ومزدهر".