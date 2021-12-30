الكحلوت: لا موعد محدد لصرف شيكات الشؤون الاجتماعية

















قالت عزيزة الكحلوت المتحدثة باسم وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة، اليوم الخميس، إنه لم تصل أخبار ومعلومات جديدة حتى الآن بشأن صرف شيكات الشؤون الاجتماعية.وأضافت الكحلوت في تصريح لها لـ" دنيا الوطن": "أن لحتى اللحظة ما زالت المنحة القطرية تصرف على نفس النظام ونفس المعايير السابقة، حيثُ أن المنحة القطريَة سيتم صرفها عبر الاتحاد الأوروبي و السوبرماركت جميع المستفيدين على علَم بصرف المنحة".الجدير ذكره، أن وزارة التنمية الاجتماعية تصرف مخصصات الشئون لنحو 111 ألف أسرة بمبلغ إجمالي 130 مليون شيكل تقريبًا لقطاع غزة والضفة الغربية بنظام دفعة شهرية تصل ما بين 700 شيقل إلى 1800 شيقل لكل أسرة كل ثلاثة أشهر.