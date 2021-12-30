شؤون فلسطينية

ارتفاع عدد الأسرى المحكومين بالسجن المؤبد إلى (547) أسيرا

ارتفاع عدد الأسرى المحكومين بالسجن المؤبد إلى (547) أسيرا
رام الله - دنيا الوطن
ارتفع عدد الأسرى المحكومين بالسجن المؤبد في سجون الاحتلال الإسرائيلي، إلى (547) أسيرا.

وقال نادي الأسير في بيان له، اليوم الخميس، أن محكمة الاحتلال الإسرائيلي العسكرية في "عوفر" أصدرت أمس حكما بالسجن المؤبد و15 عاما، وغرامة مالية بقيمة مليون شيقل ونصف، بحق الأسير يوسف سعيد زهور (24 عاما) من بلدة بيت كاحل في الخليل.

وأضاف أن الأسير زهور هو ثالث أسير يصدر بحقه حكما بالسجن المؤبد خلال شهر كانون الأول/ ديسمبر 2021، إضافة إلى الأسيرين قاسم عصافرة ونصير عصافرة، علما أنهم معتقلون منذ آب/ أغسطس عام 2019.

يشار إلى أن سلطات الاحتلال هدمت منازلهم في نهاية عام 2019، في إطار سياسة العقاب الجماعي.

يذكر أن الأسير عبد الله البرغوثي يواجه أعلى حكم من بين الأسرى الذين يقضون أحكاما بالسجن مدى الحياة، بـ(67) مؤبدا.

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