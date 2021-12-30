بريطانيا ستقدم 105 مليون استرليني لمواجهة متحور (أوميكرون) في الدول الفقيرة

وأضافت: "أن بريطانيا قد قدمت 30 مليون جرعة من اللقاحات للدول الفقيرة، منها 24.6 مليون جرعة عبر آلية "كوفاكس" الدولية".



وتعتزم الحكومة البريطانية لإرسال 20 مليون جرعة من لقاح (أسترازينيكا) و20 مليون جرعة من لقاح (جونسون آند جونسون) إلى الدول الفقيرة في عام 2022.





رام الله - دنيا الوطنكشفت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الخميس، عن تقديمها 105 ملايين جنيه استرليني لمواجهة متحور (أوميكرون) من فيروس (كورونا) في الدول الفقيرة.وقالت الخارجية البريطانية في بيان لها: "إن التركيز سيكون على زيادة التجارب للكشف عن فيروس كورونا وتوريدات الأكسيجين لأجهزة التنفس الاصطناعي في الدول التي تعاني من نقصها".