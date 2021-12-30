دولي

كوريا الجنوبية تشرع في بناء غواصة عسكرية جديدة

كوريا الجنوبية تشرع في بناء غواصة عسكرية جديدة
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
شرعت كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، في بناء غواصة عسكرية جديدة تزن ثلاثة  آلاف و600 طن ذات قدرات مطورة لإطلاق الصواريخ الباليستية.

وقال جيون يونغ كيو، رئيس مشروع الغواصة في تصريح له نقلته: " إنه من المقرر بناء الغواصة الثانية من طراز (تشانغ بوغو-3 باتش-2)، التي تتميز بقدرات قتالية متقدمة وأنظمة السونار".

وأضاف: "أن الغواصة تقوم بدور أساسي في الأمن القومي، وذلك من خلال تمكين القدرة على الرد الفعال على التهديدات متعددة الاتجاهات".

وأشار كيو أنه سيتم تشغيل الغواصة التي يبلغ طولها 89 مترًا وعرضها 9.6 متر جزئيًا بواسطة بطاريات الليثيوم، مما يتيح لها القيام بمهام أطول تحت الماء، وعند اكتمالها، سيكون لدى كوريا الجنوبية خمس غواصات من فئة ثلاثة آلاف طن.

 

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