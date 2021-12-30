تفاصيل اتصال هاتفي بين أبو مازن وبوتين

رام الله - دنيا الوطنجرى اتصال هاتفي بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث تبادل الرئيسان، التهاني لمناسبة حلول أعياد الميلاد المجيدة ورأس السنة الميلادية الجديدة، متمنين أن يعم السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.وبحث الرئيسان، آخر المستجدات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، بالإضافة إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية المميزة بين البلدين والشعبين الصديقين.وجدد الرئيس عباس، التأكيد على ضرورة وجود مسار سياسي مستند لقرارات الشرعية الدولية، وضرورة عقد اجتماع اللجنة الرباعية الدولية على المستوى الوزاري.وشدد الرئيس، على أهمية وقف الممارسات الإسرائيلية أحادية الجانب من استيطان ومصادرة أراضي وهدم منازل وترحيل الفلسطينيين من القدس، والتنكيل بالأسرى واحتجاز جثامين الشهداء، ووقف إرهاب المستوطنين، مؤكدا أن استمرار هذه الإجراءات الإسرائيلية سيؤدي إلى تفجير الأوضاع.وأشار أبو مازن، إلى ان الخطوات الاقتصادية والأمنية ليست بديلاً عن المسار السياسي، مؤكداً انه في حال عدم وجود مسار سياسي، واستمرار رفض إسرائيل لحل الدولتين والعمل على تقويضه، بالإضافة إلى مواصلة خنق الاقتصاد الفلسطيني واقتطاع الأموال، سيتم اتخاذ قرارات فلسطينية حاسمة بهذا الخصوص، خاصة وأننا على أبواب عقد اجتماع هام للمجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية.كما تم الاتفاق بين الرئيسين، على استمرار الاتصالات والمتابعة بين الجانبين في القضايا كافة ذات الاهتمام المشترك.