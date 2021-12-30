السعودية تشدد تطبيق إجراءات لمواجهة (كورونا) وعقوبات مالية لمن يخالف الأمر



وقالت وزارة الداخلية بالسعودية: "إن عدم استخدام الكمامة الطبية أو القماشية أو ما يغطي الأنف والفم، مخالف للإجراءات الوقائية من فيروس (كورونا) "، وفق (القبس).



وأضافت الوزارة: "إن عقوبة المخالفة تصل إلى ألف ريال للفرد، وتتضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة عند التكرار، وتصل إلى مائة ألف ريال".











رام الله - دنيا الوطنأعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، عن إعادة الإلزام بارتداء الكمامة وتطبيق إجراءات التباعد في جميع الأماكن (المغلقة والمفتوحة) والأنشطة والفعاليات، وذلك اعتباراً من الغد.