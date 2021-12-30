السعودية تشدد تطبيق إجراءات لمواجهة (كورونا) وعقوبات مالية لمن يخالف الأمر
أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، عن إعادة الإلزام بارتداء الكمامة وتطبيق إجراءات التباعد في جميع الأماكن (المغلقة والمفتوحة) والأنشطة والفعاليات، وذلك اعتباراً من الغد.
وقالت وزارة الداخلية بالسعودية: "إن عدم استخدام الكمامة الطبية أو القماشية أو ما يغطي الأنف والفم، مخالف للإجراءات الوقائية من فيروس (كورونا) "، وفق (القبس).
وأضافت الوزارة: "إن عقوبة المخالفة تصل إلى ألف ريال للفرد، وتتضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة عند التكرار، وتصل إلى مائة ألف ريال".
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