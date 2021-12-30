ليبيا تعتزم تجنيد نساء للتعامل مع المهاجرات

رام الله - دنيا الوطنبحثت وزارة الداخلية الليبية، اليوم الخميس، نقاشاً حول اقتراح تكوين عناصر من الشرطة النسائية للتعامل مع النساء المهاجرات.وتناولت وزارة الداخلية، خلال اجتماع عقدته، المقترح المقدم من رئيس مكتب حقوق الإنسان، فيما يتعلق تكوين عناصر من الشرطة النسائية للتعامل مع النساء المهاجرات، وفق (روسيا اليوم).وناقش الاجتماع تجنيد عناصر من الشرطة النسائية، لصالح جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية والإدارة العامة لأمن السواحل، بالإضافة إلى التحضير لانطلاق الدورة التدريبية.وحضر الاجتماع مدير الإدارة العامة للتدريب علي الطويل ومدير مكتب حقوق الإنسان فؤاد الباشا.