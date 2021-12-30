عربي

ليبيا تعتزم تجنيد نساء للتعامل مع المهاجرات

ليبيا تعتزم تجنيد نساء للتعامل مع المهاجرات
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
بحثت وزارة الداخلية الليبية، اليوم الخميس، نقاشاً حول اقتراح تكوين عناصر من الشرطة النسائية للتعامل مع النساء المهاجرات.

وتناولت وزارة الداخلية، خلال اجتماع عقدته، المقترح المقدم من رئيس مكتب حقوق الإنسان، فيما يتعلق تكوين عناصر من الشرطة النسائية للتعامل مع النساء المهاجرات، وفق (روسيا اليوم).

وناقش الاجتماع تجنيد عناصر من الشرطة النسائية، لصالح جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية والإدارة العامة لأمن السواحل، بالإضافة إلى التحضير لانطلاق الدورة التدريبية.

وحضر الاجتماع مدير الإدارة العامة للتدريب علي الطويل ومدير مكتب حقوق الإنسان فؤاد الباشا.

أخبار ذات صلة

السعودية تشدد تطبيق إجراءات لمواجهة (كورونا) وعقوبات مالية لمن يخالف الأمر

السعودية تشدد تطبيق إجراءات لمواجهة (كورونا) وعقوبات مالية لمن يخالف الأمر

أمطار على 17 محافظة.. الأرصاد المصرية تعلن حالة الطقس خلال الأيام القادمة

أمطار على 17 محافظة.. الأرصاد المصرية تعلن حالة الطقس خلال الأيام القادمة

مصر: أكثر من مليون جرعة من لقاح استرازينيكا تصل القاهرة قريباً

مصر: أكثر من مليون جرعة من لقاح استرازينيكا تصل القاهرة قريباً

منظمة تحذر من قصف إسرائيل لمناطق سكنية بلبنان

منظمة تحذر من قصف إسرائيل لمناطق سكنية بلبنان

محامية صدام حسين تكشف ما فعله الأمريكيون داخل قاعة المحكمة

محامية صدام حسين تكشف ما فعله الأمريكيون داخل قاعة المحكمة

العاهل السعودي: إيران دولة جارة ونأمل أن تغير سلوكها السلبي بالمنطقة

العاهل السعودي: إيران دولة جارة ونأمل أن تغير سلوكها السلبي بالمنطقة

العسومي: الخطاب الملكي لخادم الحرمين الشريفين يعكس قوة السعودية

العسومي: الخطاب الملكي لخادم الحرمين الشريفين يعكس قوة السعودية

مصر: تسجيل 28 حالة وفاة و854 إصابة جديدة بـ(كورونا)

مصر: تسجيل 28 حالة وفاة و854 إصابة جديدة بـ(كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

معايعة: المتحف الافتراضي الفلسطيني جاء لتعزيز فهم التاريخ باستخدام التكنولوجيا الحديثة

معايعة: المتحف الافتراضي الفلسطيني جاء لتعزيز فهم التاريخ باستخدام التكنولوجيا الحديثة

تيسير خالد يهنئ الإخوة في حركة (فتح) بالذكرى السابعة والخمسين للانطلاقة

تيسير خالد يهنئ الإخوة في حركة (فتح) بالذكرى السابعة والخمسين للانطلاقة

علا عوض تستعرض أوضاع الفلسطينيين في نهاية عام 2021

علا عوض تستعرض أوضاع الفلسطينيين في نهاية عام 2021

قوات الاحتلال تداهم وتفتش عددا من المنازل في طوباس وطمون

قوات الاحتلال تداهم وتفتش عددا من المنازل في طوباس وطمون

&#34;المرور&#34; بغزة: أربع إصابات في تسعة حوادث سير خلال 24 ساعة

"المرور" بغزة: أربع إصابات في تسعة حوادث سير خلال 24 ساعة

بداية رام الله: السجن المؤبد لـ15 سنة وغرامة مالية لمدان بتهمة بيع مواد مخدرة

بداية رام الله: السجن المؤبد لـ15 سنة وغرامة مالية لمدان بتهمة بيع مواد مخدرة

النائب العام: الفصائل الفلسطينية عنصر أساسي لتعزيز الاجمع الوطني والامتثال لسيادة القانون

النائب العام: الفصائل الفلسطينية عنصر أساسي لتعزيز الاجمع الوطني والامتثال لسيادة القانون

(حشد) تدعو للتحرك والتضامن مع الأسير هشام أبو هواش المضرب عن الطعام

(حشد) تدعو للتحرك والتضامن مع الأسير هشام أبو هواش المضرب عن الطعام

منوعات

شاهد: نجوم الفن يحتفلون بعيد ميلاد أشرف زكي في غياب زوجته روجينا

شاهد: نجوم الفن يحتفلون بعيد ميلاد أشرف زكي في غياب زوجته روجينا

محمد رشاد ينشر صورة برفقة حبيبته الجديدة.. وهذا ما قالته مي حلمي

محمد رشاد ينشر صورة برفقة حبيبته الجديدة.. وهذا ما قالته مي حلمي

أول تعليق من سمية الألفي على انفصال أحمد الفيشاوي

أول تعليق من سمية الألفي على انفصال أحمد الفيشاوي

رد صادم من إلهام شاهين عن سبب حصولها على تكريمات كثيرة

رد صادم من إلهام شاهين عن سبب حصولها على تكريمات كثيرة

&#34;لأنه يحرض على التحرش&#34;.. عمرو دياب يتعرض لهجوم حاد عبر مواقع السوشيال ميديا

"لأنه يحرض على التحرش".. عمرو دياب يتعرض لهجوم حاد عبر مواقع السوشيال ميديا

ابنة رشوان توفيق ترفع قضية ثالثة ضد والدها

ابنة رشوان توفيق ترفع قضية ثالثة ضد والدها

هاني شاكر يتعرض لموقف محرج بسبب (كورونا)

هاني شاكر يتعرض لموقف محرج بسبب (كورونا)

ندى الكامل تعلن انفصالها عن أحمد الفيشاوي

ندى الكامل تعلن انفصالها عن أحمد الفيشاوي

تامر حسني يكشف حصوله على درع فنان العام ومفاجأة خاصة ليلة راس السنة

تامر حسني يكشف حصوله على درع فنان العام ومفاجأة خاصة ليلة راس السنة

إصابة داليا البحيري وعائلتها بفيروس (كورونا)

إصابة داليا البحيري وعائلتها بفيروس (كورونا)

عربي

السعودية تشدد تطبيق إجراءات لمواجهة (كورونا) وعقوبات مالية لمن يخالف الأمر

السعودية تشدد تطبيق إجراءات لمواجهة (كورونا) وعقوبات مالية لمن يخالف الأمر

مصر: أكثر من مليون جرعة من لقاح استرازينيكا تصل القاهرة قريباً

مصر: أكثر من مليون جرعة من لقاح استرازينيكا تصل القاهرة قريباً

العاهل السعودي: إيران دولة جارة ونأمل أن تغير سلوكها السلبي بالمنطقة

العاهل السعودي: إيران دولة جارة ونأمل أن تغير سلوكها السلبي بالمنطقة

العسومي: الخطاب الملكي لخادم الحرمين الشريفين يعكس قوة السعودية

العسومي: الخطاب الملكي لخادم الحرمين الشريفين يعكس قوة السعودية